Raadsleden Molenlanden akkoord met 1,2 miljoen voor riool

41 minuten geleden

Algemeen 58 keer gelezen

MOLENLANDEN • Molenlanden heeft een oplossing gevonden voor de capaciteitsproblemen met de riolering op diverse locaties in de gemeente. Daarvoor is een investering van ongeveer 1,2 miljoen nodig. Alle raadsleden stemmen daarmee in.

Het gaat om het uitbreiden van de capaciteit van rioleringen (zogenaamde strengen) in Langerak, Goudriaan, Bleskensgraaf, Oud-Alblas oost en Molenaarsgraaf. Dit is nodig om nieuwbouw mogelijk te maken. Zonder maatregelen kan er opnieuw vertraging optreden bij de vergunningverlening en uitvoering van nieuwe ruimtelijke initiatieven, vanwege onvoldoende rioolcapaciteit.

Afkoppelen regenwater

Daarnaast zijn er twaalf strengen waar kortetermijnoplossingen worden doorgevoerd, zoals het afkoppelen van regenwater en het automatiseren van de rioolsystemen. Hierbij gaat het om strengen in Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Groot-Ammers, Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland, Noordeloos, Streefkerk en Wijngaarden.

Onderzoek

Het college wil verder verdiepend onderzoek uitvoeren met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de gemeente en de impact daarvan op het riool. De capaciteit van de 64 rioolstrengen in het buitengebied wordt voortaan structureel in de gaten gehouden, in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. Zonder die monitoring is het niet mogelijk om de infrastructuur aan te passen vóórdat er problemen ontstaan, schrijft het college.

Hogere rioolheffing

Extra investeringen in het riool leiden tot een hogere rioolheffing. Verdeeld over de huidige circa 18.700 aansluitingen is het gemiddelde effect op de rioolheffing ongeveer 1,20 euro per gemiddeld huishouden per jaar.

Vergunningaanvragen

Wilma de Moel (Doe Mee) wilde donderdag 9 februari tijdens de vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering nog wel weten hoeveel vergunningaanvragen er zijn geblokkeerd als gevolg van de rioleringsproblemen. Wethouder Jan Lock kon haar gerust stellen: “Het riool was een groeiend probleem aan het worden, maar om die reden zijn er geen vergunningen tegengehouden. We hebben net op tijd de koers kunnen aanpassen.”

Water vasthouden

Lock vertelde verder: “Bij de inrichting van nieuwe wijken en bij de herinrichting van wijken bekijken we voortaan wat we kunnen met wadi’s en andere maatregelen om water op te vangen en vast te houden. We richten ons niet alleen op het afvoeren van water. We hebben al twee gescheiden riolen, voor regenwater en afvalwater. Het is work in progress. Ik zeg toe dat we een jaarlijkse een update gaan geven over het riool.”