Doe mee! wijst op gevaren derde hoogspanningsleiding over Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De fractie van Doe mee! Molenlanden is bezorgd over de eventuele aanleg van een derde hoogspanningsleiding over Nieuw-Lekkerland en heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Op 12 januari dit jaar hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder Tennet hun voornemen bekend gemaakt een nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Geertruidenberg aan te gaan leggen. Eén van de mogelijke tracés gaat over Molenlanden en in het bijzonder over Nieuw-Lekkerland.

Op 24 januari is een informatieavond door Tennet en het ministerie gehouden in Nieuw-Lekkerland. Bezoekers van die avond meldden aan Doe mee! dat tijdens die avond door aanwezige Tennet-medewerkers aangegeven is dat uitkoop van woningen in de bebouwde kom niet uitgesloten is.

“Dit suggereert dat aanleg over de bebouwde kom van Nieuw-Lekkerland binnen de te onderzoeken mogelijkheden ligt”, meldt raadslid Mario de Lijster van Doe mee!.

Nieuw-Lekkerland heeft al twee hoogspanningsleidingen over het dorp lopen. Eén van die twee wordt momenteel verzwaard om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Een derde 380kV verbinding over deze kern lijkt Doe mee! wat veel. De partij wil weten of er nog meer dorpskernen in Zuid-Holland zijn waar nu al twee hoogspanningsverbindingen overheen lopen.

“Vindt u het verdedigbaar dat er een derde hoogspanningsverbinding over de bebouwde kom kan worden aangelegd zonder de gezondheid of de kwaliteit van leefomgeving in gevaar te brengen en het behouden van mogelijkheden van woningbouw teniet te doen of ernstig te belemmeren?”, wil Doe mee! daarnaast weten van het gemeentebestuur.

De participatieronde vanuit het ministerie en Tennet wordt 23 februari afgesloten. Doe mee! hecht veel waarde aan participatie van inwoners bij hun leefomgeving. En wil inwoners daartoe alle mogelijkheden laten gebruiken. Doe mee! wil daarom weten op welke wijze de gemeente inwoners van Molenlanden oproept om deel te nemen aan een online informatieavond die op 14 februari gaat plaatsvinden.

En: “Op welke wijze gaat u inwoners van Molenlanden oproepen hun ideeën voor alternatieven voor 23 februari in te dienen bij Economische Zaken en Klimaat en Tennet?”