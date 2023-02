Groep 4 Eben Haëzerschool uit Nieuwpoort op bezoek bij Thuis in Bouwen

do 9 feb 2023, 21:45

NIEUWPOORT/MEERKERK • Op dinsdagmiddag 7 februari is groep 4 van de Eben Haëzerschool uit Nieuwpoort op bezoek geweest bij Thuis in Bouwen in Meerkerk.

De kinderen kregen uitleg en een speurtocht door het gebouw en leerden op een leuke manier over het thema bouwen.