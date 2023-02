Bob-Shop in Molenaarsgraaf gaat sparen voor noodhulp aan Turkije en Syrië

MOLENAARSGRAAF • Tweedekanswinkel De Bob-Shop in Molenaarsgraaf gaat met directe ingang de bestemming van de Goede Doelen wijzigen en het gespaarde bedrag bestemmen voor noodhulp aan Turkije en Syrië.

Er is reeds een bedrag van 2500 euro overgemaakt aan het christelijke hulpverleningscluster van Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. De Bob-Shop is gevestigd in het winkelcentrum aan de Dorpsstraat 5 in Molenaarsgraaf.