Werelderfgoed Kinderdijk gaat weer open; fototentoonstelling van start

55 minuten geleden

Algemeen 69 keer gelezen

KINDERDIJK • Op woensdag 15 februari opent UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk zijn deuren weer voor bezoekers. Naast het openen van onze bezoeklocaties, wordt deze dag ook een fototentoonstelling in het Bezoekerscentrum geopend. Deze tentoonstelling zal een maand lang te zien zijn.

Ter ere van het 25-jarig jubileum als UNESCO Werelderfgoed heeft men de afgelopen twee maanden een fotowedstrijd gehad met daarin de vraag: ‘Wat is jouw mooiste herinnering aan Kinderdijk?’. Van de in totaal 400 foto’s die binnen gekomen zijn, hebben ruim 30 foto’s een plekje in de tentoonstelling gewonnen.

Naast de fototentoonstelling vinden er dit jaar meer activiteiten en evenementen plaats om het 25-jarig UNESCO Werelderfgoed jubileum te vieren. Van workshops en lezingen tot tijdelijke exposities. In 2023 kun men iedere maand iets bijzonders beleven in Kinderdijk. Zo vinden er op 25 februari drie winterfotografie workshops plaats.