Inwoners Vijfheerenlanden kunnen met gemeente in gesprek over WOZ-waarde woning

33 minuten geleden

Algemeen 95 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden opent een helpdesk, waarmee inwoners laagdrempelig in gesprek kunnen over de WOZ-waarde van hun woning. Door het gesprek aan te gaan hoopt de gemeente veel onduidelijkheid weg te kunnen nemen.

In week 8 ontvangen inwoners de WOZ-beschikking digitaal (via MijnOverheid) of per post. Op basis van de WOZ-waarde wordt onder meer de onroerendezaakbelasting bepaald. Wethouder Ton van Maanen legt uit dat het opzetten van de helpdesk meerdere doelen dient.

Gemeenschapsgeld

“Mensen twijfelen wel eens of de WOZ-waarde van hun huis klopt of hebben andere vragen hierover. De ervaring leert dat door met hen in gesprek te gaan al veel onduidelijkheid kan worden weggenomen. Als ze het daarna nog steeds niet eens zijn met de WOZ-waarde, kunnen ze via de website van de gemeente officieel bezwaar maken.”

“Ze zijn er vrij in om daarbij gebruik te maken van juridische bijstand. Dat kan bijvoorbeeld via bureaus die op basis van ‘no cure, no pay’ werken. De gemeente maakt dan echter wel kosten, er gaat dus gemeenschapsgeld naartoe. Daarom gaan we liever eerst in gesprek. Bovendien krijgen we zo ook meer zicht op diegenen, bij wie mogelijk meer speelt. Denk aan mensen of gezinnen die financieel in een lastig parket zitten.”

Team WOZ van de gemeente is op werkdagen te bereiken tussen 09:00 en 12:30 uur op 088-5997000. Vragen kunnen ook gemaild worden naar woz@vijfheerenlanden.nl. Bezwaar maken moet binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking.