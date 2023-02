ingezonden mededeling

Hoe verbeter je je linkprofiel?

Wanneer je graag een beter vindbare website wilt hebben, dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen. De term SEO is hierbij erg belangrijk: Search Engine Optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie. Het doel van een SEO online marketing strategie is om jouw website zo hoog mogelijk in de zoekresultaten van zoekmachines te laten verschijnen.

Een van de dingen die je hiervoor moet doen, is het verbeteren van je linkprofiel. We vertellen je hier meer over.

Wat is een linkprofiel?

We leggen je eerst uit wat een linkprofiel is. Dit is een overzicht van de links die naar jouw website verwijzen en de anchorteksten die daar bij horen. Een goed linkprofiel bestaat uit relevante links en links die kwalitatief goed zijn, bijvoorbeeld links op websites met een hoge autoriteit. Deze links worden ook wel backlinks genoemd en een zoekmachine ziet een backlink als een aanbeveling voor jouw website. Heb je veel kwalitatieve en relevante aanbevelingen, dan scoor je beter bij zoekmachines en hierdoor kom je hoger in de zoekresultaten.

Goede en slechte backlinks

Backlinks zijn dus links van externe websites, die naar jouw website verwijzen. Er zit een verschil tussen goede en slechte backlinks, want niet alle backlinks helpen je website. Een goede backlink heeft twee eigenschappen: kwaliteit en relevantie. Je kunt namelijk wel veel backlinks creëren, maar dit is nutteloos als deze niet op relevante websites staan en kwalitatief niet goed zijn. Een backlink op een website over dieren, heeft geen zin voor een bedrijf dat waterontharders verkoopt. Google en andere zoekmachines zullen dit dan ook eerder afstraffen, in plaats van te belonen met een hogere positie in de zoekresultaten.

Het belang van goede backlinks

Het bouwen van een linkprofiel en dus het creëren van backlinks, heet ook wel linkbuilding . Linkbuilding is een van de oudste en belangrijkste SEO-factoren, waarop zoekmachines je website beoordelen. Hoe meer goede, relevante en kwalitatieve backlinks jouw website heeft, hoe hoger je zult staan in de zoekresultaten. En hoe hoger je staat, hoe sneller je gevonden wordt wanneer je doelgroep op bepaalde zoekwoorden gaat zoeken. Zo zul je dus uiteindelijk ook meer klanten krijgen, wat weer voor meer omzet zorgt.

Waarom je linkbuilding beter kunt uitbesteden

Backlinks geven eigenlijk aan hoe waardevol de informatie op jouw website is. Maar om het optimale uit je website naar voren te brengen, zijn er meer zaken om rekening mee te houden. SEO is namelijk iets wat blijft veranderen, omdat de spelregels van de algoritmes op Google en andere zoekmachines blijven veranderen. Je moet daarom altijd op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, om hoog te blijven staan in de zoekresultaten.

Linkbuilding is dus iets waar je mee bezig blijft, zolang je goed wilt blijven scoren in zoekmachines. Als je ook tijd wilt blijven houden voor andere onderdelen van je bedrijf, dan kun je linkbuilding ook uitbesteden aan bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. SEO en linkbuilding zijn tegenwoordig ook erg complex en kennis hiervan is belangrijk om het echt effectief te maken. Daarom raden wij je aan om dit niet zelf te doen, want een professioneel bedrijf kan dit veel beter en efficiënter aanpakken.