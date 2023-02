Maaltijdgroep ‘Gast aan de Graaf’ krijgt vervolg in Bleskensgraaf

20 minuten geleden

Algemeen 80 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • In het coronatijdperk is in Bleskensgraaf het plan geboren om een maaltijdgroep op te zetten: ‘Gast aan de Graaf’.

Dat is een maaltijdgroep voor mensen die graag zo nu en dan ook samen met anderen de maaltijd zouden willen gebruiken in plaats van alleen. “Inmiddels hebben we al heel wat keren met elkaar gegeten”, laten de organisatoren weten. “Eerst was het even wennen en was het natuurlijk ook spannend hoe het zou gaan, zowel voor de organisatie en de koks als de gasten die kwamen eten. Maar nu de kat uit de boom gekeken is kunnen we wel zeggen dat het erg gezellig is in Diakonia op die vrijdagavonden bij Gast aan de Graaf.”

Meer belangstellenden zijn welkom op de tweede vrijdag van de maand. De aanvang is om 17.30 uur. Opgeven kan bij Corrine Hartkoorn via 06-31201980 of stuur een mailtje naar: gastaandegraaf@gmail.com. De komende data zijn 10 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december Kosten bedragen 5 euro.