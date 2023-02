update

Jan Willem Boersma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Alblasserdam

di 7 feb 2023, 07:46

ALBLASSERDAM • Jan Willem Boersma, ChristenUnie/SGP-raadslid in Dordrecht, is door de gemeenteraad van Alblasserdam maandagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester.

Dat werd bekendgemaakt na afloop van een besloten vergadering. Boersma volgt Jaap Paans op, die eind januari afzwaaide. Er solliciteerden elf personen naar deze functie, tien mannen en één vrouw. De komende twee maanden neemt Jan Heijkoop als waarnemend burgemeester de taken van Paans over, waarna Boersma aan zal treden.

Tijdens de sollicitatiegesprekken is de vertrouwenscommissie op zoek gegaan naar de beste kandidaat voor Alblasserdam. De profielschets, met daarin de inbreng van inwoners, stond daarbij centraal. Jan Willem Boersma bleek het beste aan te sluiten en wordt daarom voorgedragen.

Arco Strop, voorzitter van de vertrouwenscommissie: “De heer Boersma combineert op een hele mooie manier twee elementen die voor ons belangrijk zijn. Aan de ene kant zijn weloverwogen, analytische aanpak, en aan de andere kant een sterk verbindend vermogen. We zijn verheugd met zijn kandidatuur als nieuwe burgemeester van Alblasserdam.”

Verliefd op Alblasserdam

“Tijdens de procedure werd ik steeds een beetje meer verliefd op Alblasserdam,” vertelde Jan Willem Boersma tijdens de presentatie. “Dat was best spannend, want na de sollicitatiegesprekken werd het een tijdje stil. Maar gelukkig bleek het wederzijds. Ik wil de vertrouwenscommissie bedanken voor het vertrouwen in mij “

Jan Willem Boersma is 55 jaar oud en woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Dordrecht. Hij werkt nu nog als strategisch beleidsadviseur in het veiligheidsdomein. Sinds 2018 is hij namens de ChristenUnie lid van de Dordtse gemeenteraad. Daar maakt hij zich onder meer sterk voor jeugdhulp, schuldhulpverlening en armoedebeleid. Jan Willem Boersma: “Ik wil een burgemeester worden van alle Alblasserdammers en kijk erg uit naar de nadere kennismaking met het dorp.”

Vervolg

Een burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Daarom moet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties akkoord geven. De voordracht van Jan Willem Boersma als beoogde burgemeester van Alblasserdam wordt binnenkort naar het ministerie gestuurd. Daarna kan de commissaris van de Koning, Jaap Smit, hem installeren. Dit staat gepland op donderdag 30 maart.