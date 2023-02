Vluchtelingenwerk Molenlanden: ‘We lijken wel een taxicentrale’

MOLENLANDEN/BLESKENSGRAAF • Vluchtelingenwerk Molenlanden zoekt hulp voor de logistieke problemen waarmee veel vluchtelingen te kampen hebben. Het is voor hen lastig om naar alle afspraken voor cursussen, werk en inburgering te komen.

Lang niet ieder dorp heeft een winkel en er zijn steeds minder geldautomaten. Voor mensen zonder auto is het haast onmogelijk om op de juiste tijd op de juiste plaats te komen. Dat geldt ook voor vluchtelingen. Na de voorgenomen sluiting van servicepunten van de gemeente schreef Ali Brandwijk de gemeenteraad van Molenlanden een brief. Strekking van de brief: ‘We lijken als Vluchtelingenwerk tegenwoordig wel een taxicentrale’.

Dat was voor Jonette Korevaar-den Besten en Jan Arie Koorevaar van CDA Molenlanden reden om vorige week een bezoek aan Vluchtelingenwerk Molenlanden te brengen. Ali Brandwijk, vrijwilliger uit Bleskensgraaf bij stichting Vluchtelingenwerk Molenlanden, had Chander Ramnun, Teamleider Vluchtelingenwerk Molenlanden en Gorinchem, en mevrouw M. en de heer Khirbek uitgenodigd.

Chander Ramnun, die als Teamleider heel Gorinchem en Molenlanden overziet, legt uit: “Als Avres iemand uitnodigt in Meerkerk en je woont in Nieuw-Lekkerland, dan is dat een hele tour om daar te komen. Zo’n ritje kost dan al gauw 6 euro. Vaak is het nodig de belbus te bespreken, maar dat wordt als lastig ervaren, zeker als men Nederlands aan het leren is.”

Op de vraag wat zou helpen, zegt hij: “Als ik een fietspotje zou hebben voor tweedehands fietsen en 50 procent zou door een vluchteling worden bijdragen voor een fiets, zou dit voor sommigen al helpen.”

Ali Brandwijk vult aan: “Als er een kind uit een vluchtelingengezin voor een vaccinatie op een bepaalde tijd en plaats moet zijn, dan hebben we een appgroep en dan rijden we even met de auto, Alleen dat even komt steeds vaker voor.”

Daarop constateert Jonette Korevaar dat de bereikbaarheid niet alleen voor vluchtelingen maar voor meerdere inwoners een probleem aan het worden is. Ze oppert: “Misschien moeten we de gele en groene bussen gratis maken en liefst ook vaker laten rijden. Je moet voor de rode en blauwe bussen wel gewoon betalen, maar dan zorg je voor een veel betere bereikbaarheid in de dorpen voor iedereen.”

Mevrouw M. vindt het fijn wonen in Bleskensgraaf. Ze wordt veel door haar buurvrouwen en de school geholpen. Ze heeft veel meegemaakt en is blij met de rust in het dorp. Met name voor haar zoontje. Mevrouw M.: “Gelukkig helpt mijn buurvrouw als mijn zoontje naar zwemles moet.”

Als mevrouw M. naar afspraken bij Avres of de Startafdeling (werkervaring opdoen) in Gorinchem moet, is dat een hele tour met het lastige vervoer. “En als ik goedkoop boodschappen wil doen, loop ik soms liever. Afspraken in Nieuw-Lekkerland bij Avres, Servicepunt gemeente, JGZ of een cursus volgen, zijn moeilijk wat bereikbaarheid betreft.”

Mijnheer Khirbek, die later aansluit, is vanuit Syrië naar Nederland gevlucht en heeft sinds 2020 een verblijfsvergunning. In 2021 kreeg hij een woning in Molenlanden toegewezen en kon gaan inburgeren door onder andere taallessen te volgen. Kortgeleden is hij met werk gestart in de Kaasfabriek de Graafstroom. Hij is computeringenieur, maar werkt nu met veel plezier in de logistiek. Sinds april 2022 is hij herenigd met zijn gezin. Het werk van meneer Khirbek en de taallessen van zijn vrouw zijn slecht te verenigen. Met name voor zijn kinderen die op woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn. Oppas, taalles en baan zijn dan moeilijk te combineren. “Kunnen we de taalles niet dichtbij organiseren, dat zou echt fijn zijn, want mijn vrouw is s ’middags laat terug vanuit Gorinchem door de lastige reis”, zegt mijnheer Khirbek. Gelukkig is er ondertussen kinderopvang geregeld.

Ali Brandwijk: “Ook met een slechte bereikbaarheid blijven we ons werk doen. Wij pamperen vluchtelingen niet. Vrijwilligers zijn in veel dorpen nog nodig om hen naar zelfstandigheid te leiden. In meerdere gemeenten zijn vrijwilligers hartelijk welkom. Ik vind het jammer dat Servicepunten sluiten, want het is goed om bereikbaar te zijn. Vluchtelingenwerk gebruikt incidenteel het Servicepunt in Bleskensgraaf om spreekuur te houden, want het is beter om op een neutrale plek af te kunnen spreken. Ik hoop dat het mogelijk wordt om in het nieuwe Gemeentekantoor weer afspraken te kunnen maken.