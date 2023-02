IHC Dredging draagt Beagle 4 over aan Gebr. van der Lee

33 minuten geleden

Algemeen 156 keer gelezen

KINDERDIJK • Sleephopperzuiger Teunis Huibertus, een Beagle 4 van IHC Dredging, is overgedragen aan aannemersbedrijf Gebr. van der Lee.

Na een succesvolle proefvaart half januari vond op 1 februari 2023 de overdracht plaats. De Beagle 4 is een sleephopperzuiger uit de serie van ‘standaard’ middelgrote hoppers van IHC Dredging, die zijn uitgerust met de laatste innovaties en het allernieuwste baggerequipment. De overhandiging van de Beagle 4 markeert de start van een nieuwe fase van de samenwerking met Gebr. van der Lee.

Ronald van Son, Director Dredging Custom Vessels van IHC Dredging: “Deze opdracht laat zien dat onze investeringen in de ontwikkeling van efficiënte en duurzame schepen van waarde zijn voor onze klanten. Wij bieden Gebr. van der Lee met de Beagle 4 de mogelijkheid om te voorzien in een groeiende vraag naar de inzet van schonere schepen bij opdrachtgevers van baggerprojecten. Een belangrijke transitie waarvoor wij graag onze kennis en ervaring inzetten.”

De Beagle 4 is een significante uitbreiding van de baggercapaciteit van Gebr. van der Lee. Algemeen directeur Eddy van der Lee: “Wij zijn ontzettend trots op onze nieuwste aanwinst. De Teunis Huibertus is een state-of-the-art sleephopperzuiger met een hoppervolume van 4000 kubieke meter waarmee we een optimale invulling gaan geven aan onze huidige bagger- en zandwinprojecten. Dankzij de goede samenwerking met Royal IHC hebben wij nu een volgende stap gezet in het uitbreiden en verduurzamen van ons baggermaterieel ten behoeve van de Nederlandse baggermarkt.”