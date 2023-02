Tweede dorpsfeest in Nieuw-Lekkerland met gratis maaltijd voor cliënten Voedselbank

ma 6 feb 2023, 13:25

Algemeen 193 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Stichting Samen in Lekkerland organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari het tweede dorpsfeeest.

Het eerste dorpsfeest van 20 en 21 januari 2023 in het Carillon was direct al een groot succes. Vol trots kijkt de organisatie terug op een geslaagd evenement, met mooie verhalen en nieuwe verbindingen tussen dorpsgenoten.

“Wij willen alle 350 deelnemers hartelijk bedanken voor hun komst en gezelligheid,” zegt Ming Chan, die het feest samen met Linsey Schellaars organiseert. “En mede dankzij de onvermoeibare inzet van alle vrijwilligers is deze vuurdoop succesvol en naar tevredenheid verlopen!”

Hartverwarmend

De reacties tijdens en na afloop van het feest waren hartverwarmend. Velen gaven aan verrast te zijn door onverwachte ontmoetingen en de bijzondere gesprekken die daaruit ontstonden. “De volgende keer kom ik weer, dat hebben we heel vaak gehoord op beide avonden”, vertelt Linsey enthousiast. “En het mooiste is dat veel gasten ook nog eens geheel belangeloos een maaltijd hebben gedoneerd voor anderen!’’

Hierdoor kunnen alle huishoudens die in Nieuw-Lekkerland gebruik maken van de Voedselbank komend weekend gratis mee eten tijdens het tweede dorpsfeestje. Dat zijn maar liefst 39 volwassen en 51 kinderen die dus, dankzij hun gulle dorpsgenoten en namens de stichting, een gratis avondje uit aangeboden krijgen, inclusief eten en drinken.

Dat is precies het doel wat Samen in Lekkerland nastreeft: door samenwerking met elkaar lekkere, betaalbare maaltijden verzorgen voor hen die het moeilijk hebben. Tegelijkertijd hopen Ming en Linsey ook de eenzaamheid in het dorp aan te pakken door zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken.

Programma

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari is iedereen vanaf 17.00 uur weer welkom in het Carillon. Muziek- en Cultuurcentrum Forte zorgt voor de muzikale omlijsting, waarbij op vrijdag ook een pianoconcert uitgevoerd wordt door leerlingen. Zaterdag 11 februari kunnen er diverse bord- en gezelschapsspellen gespeeld worden, waaronder sjoelen en Monopoly Nieuw-Lekkerland. Voor wie nog wat meer energie kwijt wil: in de gymzaal is die dag een apenkooiparcours uitgezet. Onder begeleiding kan jong en oud zich daar lekker uitleven; neem hiervoor dan wel je eigen gymschoenen mee.

Er kan ook nu weer een maaltijd gedoneerd worden voor wie iets extra’s kan missen. Sponsoren en extra donaties zijn ook nog steeds meer dan welkom.

“Vaak krijgen wij te horen: ‘Ik gun een plekje dat nog over is aan een ander die het beter kan gebruiken’. Dat is erg attent en lief, maar zelf ook deelnemen is voor ons belangrijker”, zegt Linsey.

Veel bezoekers

Met veel bezoekers blijft het voor de stichting mogelijk om betaalbare maaltijden aan te bieden, doordat de kosten met meer mensen worden gedeeld. “Een simpele rekensom en hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zo snijdt het mes aan twee kanten”, vult Ming aan.

Reserveren en-of doneren is mogelijk via de website van de stichting: www.sameninlekkerland.nl. Daar is ook het actuele programma te vinden. Voor tips en vragen: vragen@sameninlekkerland.nl of 085-0090854.

De maaltijden (broodjes Döner en salade) worden dit keer mede mogelijk gemaakt door restaurant pizzeria Sera di Luna. Daarnaast zal er nasi en ijs geserveerd worden.

Ming vertelt tot besluit: “We hopen 10 en 11 februari weer veel gasten te mogen verwelkomen, want een feestje vier je tenslotte met elkaar!”