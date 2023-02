Bijeenkomst stichting Hersenletsel in Giessenburg

GIESSENBURG • Twee keer per maand komen inwoners die zelf te maken hebben met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij elkaar in de Dorpskamer in Giessenburg. Dit wordt georganiseerd door stichting Hersenletsel.nl. Op woensdag 22 februari is er van 10.00 tot 12.00 uur een speciale bijeenkomst voor partners en gezinsleden en naasten. Deze wordt in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden aangeboden.

Elk jaar krijgen ongeveer 140.000 Nederlanders te maken met hersenletsel. Zij hebben vaak partners en andere gezinsleden die dicht bij hen staan. Het leven kan flink veranderen. Zowel voor de getroffene als voor de naaste is er dan sprake van een tijd vóór en een tijd ná het hersenletsel.

Een gevolg van hersenletsel waar veel mensen mee te maken krijgen, is een afname van energie en toename van vermoeidheid. Als naaste kan het lastig zijn dit te begrijpen; vaak zie je van de buitenkant geen verschil.

Tijdens de bijeenkomst geeft een consulent mantelzorg uitleg over de hoeveelheid energie die zowel de getroffenen als de naasten hebben. Tijdens deze bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van twee aparte ruimten, zodat de beide groepen hun eigen verhaal kunnen vertellen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskamer aan de Breestraat 1 in Giessenburg. Aanmelden kan bij Bianca Vlot via bianca-NAH@hotmail.com.