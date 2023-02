Regionale actiegroep tegen PFAS biedt petitie aan in Den Haag

ma 6 feb 2023, 10:21

DEN HAAG/REGIO • Samen met enkele anderen heeft de Actiegroep Gezondheid voor Alles donderdag in Den Haag een door 117 organisaties ondertekende petitie aangeboden aan minister Mark Harberts en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Milieu.

Voor het gebouw van de Tweede Kamer werd door de Sliedrechtse actiegroep, ter ondersteuning van deze petitie, ook daar met PFAS vervuilde grond uit Sliedrecht gestort, zoals de actiegroep dat wekelijks voor de poort van Chemours doet.

Deze petitie dringt aan op een totaalverbod voor het lozen van PFAS stoffen in het milieu, waarover aansluitend in de Tweede Kamer een commissiedebat plaatsvond.

Tijdens dat debat werd sterk aangedrongen om een lijst te maken van alle locaties in Nederland, waar dit probleem zich voordoet, zodat er gestuurd kan worden op een éénduidig beleid om die nul-uitstoot te bereiken. Zo’n overzichtslijst is er nog steeds niet en het verlenen van vergunning en de controle daarop is nu gedelegeerd aan diverse overheidsdiensten, zoals omgevingsdienst, DCMR, RIVM, provincie- en gemeentebesturen. “Die verwijzen onderling steeds weer naar ‘het bevoegd gezag’, waardoor we feitelijk van incident naar incident gaan, wat vervolgens weer maatschappelijke onrust onder de omwonenden tot gevolg heeft”, aldus de actievoerders.

Inmiddels bereidt de Europese commissie integrale wetgeving voor om de uitstoot van dit soort kankerverwekkende stoffen volledig te verbieden, die op zijn vroegst in 2025 wordt verwacht.

Ondanks het dringende verzoek van diverse politieke partijen wil de Nederlandse regering daar op dit moment nog niet zelfstandig op vooruitlopen.

Ofschoon het door ons beoogde doel ‘Nul uit de Pijp’ nog niet is bereikt, is het volgens de Actiegroep Gezondheid voor Alles duidelijk, dat de bal voor het oplossen van de PFAS problematiek steeds sneller gaat rollen en door de diverse overheden ook serieuzer genomen wordt.