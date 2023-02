Wietse Blok uit Bleskensgraaf kandidaat voor SGP Zuid-Holland

ma 6 feb 2023, 10:08

BLESKENSGRAAF • Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart 2023 staat Wietse Blok (27) uit Bleskensgraaf op plek zeven van de kandidatenlijst van SGP Zuid-Holland.

Momenteel is Wietse Blok raadslid voor de SGP in Molenlanden. De lokale fractie werkt nauw samen met de provinciale collega’s. Blok: “Vanuit de zittende Provinciale fractie wordt regelmatig contact opgenomen met de SGP-fractie in Molenlanden om concrete input over verschillende onderwerpen te krijgen. Door deze samenwerking zijn, vooral voor het landelijk gebied, mooie dingen bereikt. Het feit dat de leden mij, na voordracht van de selectiecommissie, op plek zeven hebben gezet, geeft aan dat het landelijke gebied echt de volle aandacht heeft.”

Campagneleider en Statenlid Gerard van de Breevaart is blij met de goede samenwerking. “De afgelopen vier jaar heeft Molenlanden echt op de kaart gestaan in de debatten in het provinciehuis. Dankzij de korte lijntjes hebben we behoorlijk wat voor elkaar kunnen krijgen voor deze mooie, landelijke gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lostrekken van vastgelopen woningbouwprojecten. Hier willen we ons de komende jaren ook voor in blijven zetten. Belangrijke thema’s zijn wonen, onze agrarische sector, duurzaamheid, natuur en verkeer. Koersvast voor Molenlanden en de overige landelijke gebieden in Zuid-Holland.”

De eerste bijeenkomst waar men in gesprek kan gaan met Wietse Blok en de provinciale fractie is op woensdag 8 februari. Dan zal de inmiddels bekende ‘Tour de Boer’-avond op het programma staan. Om 20.00 uur gaat de SGP in de Til in Giessenburg graag in gesprek met boeren, maar zeker ook met andere belangstellenden.