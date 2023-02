Regio bekrachtigt betrokkenheid bij verdere ontwikkeling i_lab

REGIO • Bestuurders van de zeven gemeenten uit de regio bekrachtigden op woensdag 1 februari hun betrokkenheid aan het i_lab. Dit deden ze met de ondertekening van het pact Samen voor Elkaar.

I_lab is de plek waar aan krachtig (beroeps)onderwijs wordt gewerkt en wordt samengewerkt om het mkb te versterken.

De gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en West Betuwe besloten in 2019 in te zetten op een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) in Gorinchem. Het doel was de samenwerking te stimuleren tussen scholen en bedrijven. Want: sterk onderwijs is goed voor het bedrijfsleven.

Succesvolle, innovatieve bedrijven maken de regio op hun beurt aantrekkelijk om in te werken en wonen. En dát heeft weer een positieve invloed op het totale voorzieningenniveau in de regio en de leefbaarheid voor iedereen die er woont en werkt.

Uit het campus-initiatief is i_lab voortgekomen, in eerste instantie gefinancierd vanuit de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem en door de gemeente Gorinchem.

Leren, werken, innoveren

I_lab is een inspirerend centrum waar leren, werken en innoveren samenkomen. Leerlingen en studenten maken er kennis met de nieuwste technologische ontwikkelingen en de beroepspraktijk. Bestaande werknemers en werkzoekenden kunnen zich er blijven ontwikkelen. Verder is i_lab de spil in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio.

De drie actielijnen van i_lab zijn innovatief (beroeps)onderwijs, een leven lang ontwikkelen en samen innoveren/kennis delen. i_lab heeft al verschillende projecten opgezet zoals robotica, zorgtechnologie, duurzaamheid, een talentenprogramma en twee proeftuinen: lasrobotisering voor kleine series en het voorspellen van onderhoud aan producten. In het eerste jaar van i_lab zijn 95 activiteiten georganiseerd, waar 45 bedrijven, achttien scholen en 1425 leerlingen bij betrokken zijn geweest.

Om de succesvolle start een vervolg te geven, werd nu het pact Samen voor Elkaar getekend, waarin de betrokken gemeenten hun inhoudelijke en financiële betrokkenheid tonen.

Meer informatie is te vinden op www.i-lab.nl.