Informatiebijeenkomst in Sliedrecht over de overgang

8 minuten geleden

Algemeen 47 keer gelezen

SLIEDRECHT • Rivas ledenorganisatie organiseert op donderdag 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over de overgang. Jan Schrickx, gynaecoloog in het Beatrixziekenhuis en verpleegkundig overgangsconsulent Christel Rijnsburger vertellen deelnemers wat er hormonaal gebeurt rondom de overgang, hoe zij het beste om kunnen gaan met hun klachten en wat ze kunnen doen om ze te voorkomen.

Ook bespreken zij de invloed van voeding en leefstijl op overgangsklachten. Deelnemers horen bovendien welke medicatie, supplementen en therapievormen beschikbaar zijn. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Het evenement vindt plaats in Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

Deelname aan deze avond kost 5 euro voor leden van Rivas. Niet-leden betalen 10 euro. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.