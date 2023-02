Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland zoekt deelnemers

NIEUW-LEKKERLAND • Lokaal op duurzame wijze energie opwekken, dat is wat de Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland wil. Met 59 deelnemers is het plan levensvatbaar.

De coöperatie wil 730 zonnepanelen plaatsen op daken van de boerderij van Klaas en Johan Damsteegt aan de Schoonenburgweg. Vanaf 250 euro kan worden deelgenomen. De deelnemer draagt bij aan de klimaatdoelstelling en verdient bovendien zijn inleg in ongeveer tien jaar terug. Daarna is alle opbrengst uit de verkoop van energie winst. Het project heeft een looptijd van twintig jaar.

Subsidie

Edwin de Baat uit Nieuw-Lekkerland is als secretaris en penningmeester van het kernoverleg in zijn dorp nauw bij het project betrokken. In de kantine van Damsteegts boerderij vertelt hij: “We hebben voor vijftien jaar een SCE-subsidie aangevraagd. Dat is een Nederlandse subsidie die deze initiatieven stimuleert en zorgt voor zekerheid in de opbrengst van tenminste 13,1 cent per kilowattuur. We gaan bijna 224.000 kilowattuur per jaar opwekken.”

Eigen bestuur

Naast de familie Damsteegt en het kernoverleg zijn ook Stichting Bevordering Leefbaarheid Nieuw-Lekkerland en Energiecoöperatie Molenlanden betrokken bij het initiatief. “Energiecoöperatie Molenlanden is onze adviseur. We kozen ervoor een eigen coöperatie op te zetten omdat je dan een eigen bestuur kunt kiezen en eigen keuzes kunt maken, bijvoorbeeld over onderhoud.”

Geen rompslomp

Edwin is overtuigd ambassadeur van de coöperatie. “Door ervoor te zorgen dat energie duurzaam opgewekt wordt, doen we iets aan het klimaatprobleem. Op mijn eigen dak kan ik geen zonnepanelen leggen, onder andere doordat er grote bomen bij mijn huis staan. Daar komt bij dat ik zelf geen rompslomp heb als ik het via de coöperatie doe. We gaan 1.100 zoncertificaten uitgeven voor 250 euro per stuk.”

Betrokkenheid

Boer Klaas en zijn zoon Johan zijn inmiddels ook aangeschoven in de kantine. Zij stellen hun daken met plezier beschikbaar. Klaas: “Je maakt duurzame energieopwekking mogelijk voor mensen die zelf niet die mogelijkheid hebben.” Er speelt nog iets anders mee voor hem. “Op termijn willen we de deelnemers laten zien waar de zonnepanelen liggen. Door hen te ontvangen op onze boerderij en te laten zien wat er op een agrarisch bedrijf gebeurt creëer je betrokkenheid bij de sector.”

Edwin: “Als je langsrijdt denk je: daar liggen ook mijn panelen. Je krijgt meer band met het bedrijf.” Klaas: “Het klimaat is ook een drijfveer, daar moet je allemaal aan werken.”

Portemonnee

Ook voor het eigen bedrijf willen Klaas en Johan het aantal zonnepanelen uitbreiden. “We hebben al panelen liggen, maar de opbrengst is niet meer toereikend”, zegt Klaas. Johan: “De combinatie van opbrengst en duurzaamheid motiveert mij. We kijken allemaal naar onze portemonnee. En we zitten in een tijd waarin de natuur onder druk staat.”

Informatiebijeenkomst

Om belangstellenden te informeren is er op donderdag 23 februari een bijeenkomst in ’t Waellant in Nieuw-Lekkerland. Overigens kunnen niet alleen Nieuw-Lekkerlanders aanhaken. Edwin: “Mensen met postcodes die grenzen aan Nieuw-Lekkerland kunnen meedoen. Dat zijn Streefkerk, Kinderdijk, Oud-Alblas, een stukje van Alblasserdam en Lekkerkerk. Ik heb goede hoop dat er animo is, we hebben de eerste voorinschrijvingen al ontvangen. Als er te veel mensen willen meedoen bekijken we of we nog een dak kunnen vinden in het dorp. Ook mensen die op hun eigen dak al zonnepanelen hebben liggen kunnen meedoen, want het is niet gekoppeld aan je eigen verbruik of energiemaatschappij.”

Aanmelden

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via: EnergiecoopNwL@gmail.com Voor meer informatie: www.ecmolenlanden. nl/ECNwL