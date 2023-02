Weer veel PK’s en sportauto’s tijdens achtste editie Kids & Cars

PAPENDRECHT/REGIO • Stichting Tafelronde 140 Alblasserwaard, een serviceclub met ondernemende mannen onder de 40 jaar, organiseert op zaterdag 15 april voor de achtste maal Kids and Cars.

Vele Ferrari’s, Porsche’s, Mclarens, Aston Martins en andere heuse sportcars rijden net als de voorgaande edities een route door de regio waarbij de passagiersstoel bezet wordt door kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten komen of het minder hebben. Die kinderen tijdens deze rondrit een lach bezorgen is wat de organisatie nastreeft. De rondrit gaat door de gemeenten Alblasserdam, Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Papendrecht.

“In 2014 hebben we de eerste editie georganiseerd en door corona hebben we helaas één editie moeten overslaan. We vinden het fantastisch om dit jaar een super-editie neer te zetten en we verwachten de grootste collectie sportcars van alle edities bij elkaar. Maar we doen het natuurlijk voor de kinderen, die willen we een zorgeloze middag bezorgen met een grote lach op het gezicht. Als serviceclub doneren we niet alleen financiële middelen aan goede (regionale) doelen maar is het ook fijn om met zo’n grote groep enthousiaste mannen een dergelijk evenement te kunnen organiseren. We hopen ook net als vorig jaar weer een mooi bedrag over te houden, wat deze editie ten goede komt aan de Voedselbanken van ons verzorgingsgebied”, aldus Gerben van der Veen, PR functionaris van Kids & Cars 2023.

Gezamenlijk startschot

Het gezamenlijke startschot voor Kids & Cars 2023 wordt weer gegeven bij Landvast in Alblasserdam om 12:55 door de burgemeesters van de gemeenten Alblasserdam, Molenwaard, Sliedrecht en Papendrecht.

Aanmelden

Vanaf heden is het mogelijk om kinderen aan te melden voor het evenement. Dit kan via www.kidsandcars.nl. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst en vol is vol. Voor meer informatie: voorzitter Jorn Krijgsman via info@kidsandcars.nl.