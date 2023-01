ingezonden mededeling

De impact van de crisis op de koffieconsumptie

ma 30 jan 2023, 08:39

Algemeen 112 keer gelezen

Europa heeft een grote afzetmarkt voor koffie. Het was in 2021 goed voor 32% van de wereldwijde koffieconsumptie. En is zo met naar schatting 3.252 duizend ton koffie (volgens ico.org) ook de grootste koffiemarkt ter wereld.

Europa is bovendien ‘s werelds grootste importeur van ‘groene koffie’. Hoewel de Europese koffie import dankzij de wereldwijde COVID-19 pandemie sterk daalde. Herstelde de koffie invoer zich in 2021 weer tot het niveau van voor de pandemie.

De veeleisende consumptie van de Nederlandse koffieleuten

De Europese Unie heeft daarnaast met naar schatting 5 kg koffie per persoon per jaar. Eén van ‘s werelds hoogste gemiddelde jaarlijkse consumptie per hoofd van de bevolking. Maar in ons eigen koffieleut land is dit zelfs 8,2 kg per persoon per jaar! Dit betekent dat bijna tweederde van de Nederlandse bevolking naar schatting minstens 2 koppen koffie per dag drinkt.

Volgens een persbericht van globenewswire wordt de Europese koffieconsument ook steeds deskundiger en veeleisender. En over het algemeen lopen de ‘koffiehuizen’ plus kleine en middelgrote koffiebranders daarbij voorop bij het introduceren van hoge kwaliteit koffie.

De impact van de crisis op de koffie-industrie

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft echter enige invloed op de Europese koffie-industrie. Het niveau en de omvang van deze impact blijft echter continu veranderen. Bovendien beïnvloeden het veranderende klimaat en het alsmaar toenemende onvoorspelbare weer de internationale koffieoogst. Plus zorgen vertragingen bij de verzending van koffie dat de prijs van een kopje koffie ook verhoogd wordt.

Maar het zijn vooral de stijgende energieprijzen, fluctuaties in de grondstoffenmarkten en valuta’s die invloed op de prijs van koffie blijven uitoefenen. Want de wereldwijde energiecrisis zorgt ervoor dat het huidige aanbod van fossiele brandstoffen niet aan de vraag ervan kan voldoen. En de energieprijzen daardoor hoger dan ooit zijn.

Deze prijsstijgingen hebben niet alleen veel gevolgen voor de levensomstandigheden van individuen. Maar uiteraard ook voor hele bedrijfstakken. Waaronder de gespecialiseerde koffie-industrie.

Koffiebranders lijden bijvoorbeeld enorm onder de huidige energiecrisis. Het is immers gebruikelijk dat deze koffiebranders bij temperaturen tussen de 160 en 220 graden Celsius werken. De stijgende energierekeningen verergeren daardoor de problemen waar veel koffiebranders mee geconfronteerd worden.

Minder koffiemachines verkocht

Als we Frank van baristaworden.nl moeten geloven worden er ook minder espressomachines en koffiemachines voor thuis verkocht. Of mensen kiezen voor een goedkopere espressomachine. De meeste mensen zullen een nieuwe koffiemachine kopen wanneer de oude het begeven heeft, maar de kans is groot dat ze voor een koffiemachine uit een lager prijssegment kiezen.

De impact van de crisis op consumenten

Voor veel Nederlanders is een kopje koffie een essentieel onderdeel van hun dagelijkse routine. Maar de dramatische stijging van de prijs van dit basisproduct brengt de impact van de huidige inflatie naar voren.

Uit gegevens van Eurostat blijkt dat de prijs van een kopje koffie in 2022 met bijna een vijfde is gestegen. Maar als de koffieprijzen nog verder blijven stijgen. Dan kan het dit ooit vanzelfsprekende drankje binnenkort zelfs tot een echt kostbaar luxe product maken!

En als jij jouw kopje koffie met melk of suiker drinkt, dan is de impact van de inflatie nog meer te voelen. Want de prijs van bijvoorbeeld volle melk was in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. En de prijs van suiker was in dezelfde periode zelfs met een derde toegenomen!

De toekomstige impact van crisis op de koffieconsumptie

De vooruitzichten voor de wereldeconomie is volgens vooraanstaande mondiale economen ook op de korte termijn (in 2023) nog somber te noemen. De stijgende koffieprijzen zorgen er zo voor dat de meeste consumenten nu liever thuis koffie zullen drinken. Dan dit vanwege de alsmaar stijgende prijzen in cafés en restaurants te doen. Er zal bovendien een impact in termen van het volume zijn en de kwaliteit plus prijs van de koffie die men drinkt.

Maar let op! De klimaatverandering zal voor de lange termijn de allergrootste uitdaging van de koffie-industrie zijn. Want een nieuwe studie door wetenschappers in Zwitserland heeft onlangs onthuld dat de wereld, als gevolg van klimaatverandering, de helft van haar beste koffieproducerende landen voor 2050 zou kunnen verliezen. En dat is enkel in een gematigd scenario!

Conclusie impact van de crisis op de koffieconsumptie

Zo kunnen we concluderen dat de experts denken dat de lagere koffie voorraden. Die onder meer door de klimaatverandering en de uit de hand gelopen inflatie veroorzaakt zijn. Er voor zorgen dat we binnenkort massaal de koffiehuizen zullen overslaan. Om onze cafeïne fixatie zo liever op een goedkopere manier thuis te bevredigen.

En afgaande op hoeveel de koffieprijzen het afgelopen jaar zijn gestegen, is dit misschien ook wel een slimme beslissing. Wellicht is dit dan ook het juiste moment om je persoonlijke routine voor het zetten van koffie thuis te perfectioneren. Jouw bankrekening zal je daarbij (later) bijzonder dankbaar zijn!