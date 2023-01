ingezonden mededeling

Verhuizen naar Utrecht? Met deze verhuistips voorkom je stress!

ma 30 jan 2023, 06:14

Algemeen 50 keer gelezen

Heb je een te gek huis in Utrecht gevonden en staat de verhuizing al op de planning? Als je al stress krijgt als je het woord verhuizing hoort, is het goed om te weten hoe je stress tijdens dit proces zoveel mogelijk voorkomt.

Er zijn een aantal verhuistips die dat makkelijker voor je maken. Welke tips dat zijn? Dat lees je hieronder!

Begin niet te laat

Veel stress bij verhuizingen wordt veroorzaakt door het te laat beginnen. Onderschat een verhuizing niet, want er komt vaak meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. Je kunt dan ook haast niet vroeg genoeg beginnen. Doe je alles last-minute, dan is het mogelijk dat je veel meer chaos ervaart. Hoe eerder je begint, hoe eerder je alles voor jezelf op een rij hebt en hoe soepeler je je spullen van A naar B verhuist.

Maak een planning

Een andere manier om stress te voorkomen bij het verhuizen, is door een overzichtelijke planning te maken. Een planning helpt je erbij om een beter overzicht te krijgen van wat er allemaal nog dient te gebeuren. Neem alle onderdelen in de planning op, zodat je niets belangrijks vergeet. Als je dat gedaan hebt, is het handig om te bedenken wanneer je alles wilt regelen. Neem ruim de tijd voor de verschillende onderdelen, zodat het niet op het laatste moment aankomt. Het sorteren van je spullen, het regelen van vervoer, het zoeken naar verhuisbedrijven in Nederland en het doorgeven van je adreswijziging: het zijn allemaal belangrijke dingen voor op je planning.

Doe het niet alleen

Stress voorkomen tijdens de verhuizing doe je ook door het niet alleen te doen. Er moet een hoop geregeld worden bij een verhuizing en het kan daarom geen kwaad om wat hulp in te schakelen. Denk daarbij ten eerste aan hulp van bijvoorbeeld vrienden, familieleden of collega’s. Wil je liever professionele hulp van erkende verhuizers? Dan is een verhuisbedrijf een betere optie. Je profiteert dan van de kennis en expertise van verhuizers en bent ervan verzekerd dat je spullen veilig van je oude naar je nieuwe huis worden gebracht. Voor het verhuizen naar Utrecht, is het een aanrader om verhuisbedrijven in Utrecht met elkaar te vergelijken.

Regel een verhuisdoor met de belangrijkste spullen

Het is verstandig om voor de eerste dagen in je nieuwe huis alle belangrijke benodigdheden bij elkaar te hebben. Het is daarom slim om vooraf een verhuisdoos in te pakken met alles wat je in de eerste dagen nodig hebt. Denk daarbij aan setjes kleding, maar ook aan een toilettas, handdoek of oplader. Zo hoef je niet alle verhuisdozen door te zoeken.