Qbuzz introduceert in- en uitchecken met betaalpas in bus en trein in Zuid-Holland

ma 30 jan 2023, 10:06

Algemeen 182 keer gelezen

REGIO • Reizigers van bussen en treinen van Qbuzz in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem kunnen behalve met hun OV-chipkaart, vanaf dinsdag 31 januari ook in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard, ook op een mobiel.

Het betalen in het OV gaat de komende jaren nog meer veranderen. De OV-chipkaart krijgt een opvolger en er komen nieuwe betaalvormen bij. Reizigers bepalen straks zelf hoe ze betalen. Reizen met het openbaar vervoer wordt daardoor steeds slimmer, steeds makkelijker. Deze nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke OV-bedrijven en Translink gefaseerd ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay.

In- en uitchecken met een betaalpas of creditcard is een van die nieuwe betaalvormen. In een groot deel van Nederland is dit al mogelijk, waaronder nu ook in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem in bussen en in treinverbinding MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. Een volledig overzicht staat op www.ovpay.nl. Eind maart is het in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard mogelijk in heel Nederland.

Reizen met een betaalpas is heel eenvoudig: precies hetzelfde als met de OV-chipkaart. Het is belangrijk dat bij het in- en uitchecken dezelfde betaalpas of creditcard wordt gebruikt. Haal daarom de betaalpas, creditcard of OV-chipkaart uit de portemonnee of pasjeshouder, zodat de gewenste pas wordt gebruikt. Een betaalpas/creditcard van plastic en een mobiele versie worden als twee afzonderlijke passen gezien, ook wanneer ze zijn gekoppeld aan dezelfde bankrekening.

Reizigers die overstappen op bus, tram of metro van RET in Rotterdam of reizigers die overstappen op bus of tram van U-OV in Utrecht, wordt geadviseerd om nog wél met de OV-chipkaart te reizen.

De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. De kosten van gemaakte reizen op een dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag als één totaalbedrag afgeschreven; dat totaalbedrag is zichtbaar voor de reiziger op het betaaloverzicht van de betreffende bank of creditcardverstrekker. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door op www.ovpay.nl/reisoverzicht de code in te vullen die is vermeld in het betaaloverzicht met de omschrijving NLOV.

In een later stadium wordt het ook mogelijk kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard.