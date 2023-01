Qbuzz introduceert in- en uitchecken met betaalpas in bus en trein in Zuid-Holland

Algemeen

1 uur geleden

REGIO • Reizigers van bussen en treinen van Qbuzz in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem kunnen behalve met hun OV-chipkaart, vanaf dinsdag 31 januari ook in- en..