Projectkoor MPH start repetities in Wijngaarden voor Pasen

ma 30 jan 2023, 09:49

WIJNGAARDEN • Het Projectkoor van Stichting MPH onder leiding van Matthijs Hoogendijk gaat weer van start. Er wordt geoefend voor twee Paasconcerten. Iedereen van 15 jaar en ouder is van harte welkom om deel te nemen. De kosten bedragen 45 euro.

Er wordt op zondag afwisselend na de ochtend- of avonddienst geoefend in de kerk van Wijngaarden. De eerste repetitie is aankomende zondagavond 5 februari om 20.30 uur. Naast het instuderen van het repertoire wordt er ook gewerkt aan stemscholing. Het koorrepertoire bestaat uit hedendaagse, symfonische gospel- en aanbiddingsmuziek. Tijdens de concerten wordt de koor- en samenzang begeleid door een ensemble met musici uit de regio.

Wie niet gebonden wil zijn aan een lidmaatschap en maar acht keer wil repeteren voor twee optredens, kan een mail sturen naar projecten@stichtingmph.nl. Er zal dan informatie worden toegestuurd met de overige oefenmomenten. Zie ook www.stichtingmph.nl.