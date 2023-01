Lotgenotenbijeenkomsten voor mantelzorgers van NAH-getroffenen van start

VIJFHEERENLANDEN/MOLENLANDEN • Stichting NAH-Vraagwijzer start in Leerdam met lotgenotencontact voor mantelzorgers van NAH-getroffenen uit Vijfheerenlanden en Molenlanden.

Dit jaar vinden er vier bijeenkomsten plaats, de eerste bijeenkomst is op 14 februari en vindt plaats op de locatie De Noorderberg aan de Bergstraat 90 in Leerdam. Tijdens deze bijeenkomsten, telkens van 13.00 tot 15.00 uur, kunnen lotgenoten elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten, ervaringen uitwisselen en samen in gesprek gaan.

De bijeenkomst is voor mantelzorgers die hun verhaal weleens willen vertellen of praten over waar ze in het dagelijkse leven tegenaan lopen.

Eigen bijdrage is 2 euro. Koffie en thee zijn gratis. Voor vragen en/of informatie: info@nahvraagwijzer.nl.