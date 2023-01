Aanslag op ex-buurvrouw in Nieuw-Lekkerland bestraft met jarenlange celstraf

za 28 jan 2023, 19:53

ROTTERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • Oud-Lekkerlander Coen E. (30) is vrijdag veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk, omdat hij een aanslag pleegde op zijn voormalige buurvrouw. De straf is iets lager dan het Openbaar Ministerie had verzocht. Dat eiste eerder ook twee cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Behalve een verblijf in de gevangenis kreeg de dader ook nog een contact- en locatieverbod opgelegd van de Rotterdamse rechtbank. E. mag drie jaar lang niks van zich laten horen of in de buurt van de woning komen van het slachtoffer. Voor elke keer dat hij in de fout gaat, verdwijnt hij opnieuw voor een week achter de tralies.

E. gooide in april een zelfgemaakte vuurwerkbom in de auto van zijn ex-buurvrouw. Hij bond een mortierbom aan een spuitbus en liet die ontploffen in de wagen die volledig werd vernield. De dader leek spoorloos tot de politie zijn DNA vond op restanten van de bom. Die bleken van de oud-buurman te zijn.

Na zijn arrestatie bekende hij de daad, maar beweerde dat dit was gebeurd in een ‘opwelling’. Hij zou die nacht samen met een vriend door Lekkerland zijn gereden, omdat de A15 was afgesloten. Door de weg binnendoor te nemen zouden ze zo naar zijn woonadres in Gelderland zijn gereden.

De politie stelde evenwel op basis van informatie van Rijkswaterstaat vast dat de snelweg die bewuste dag helemaal niet dicht was. Bovendien concludeerden de rechters dat de vermeende route door de polder, waarbij hij door Lekkerland zou hebben gereden, ‘evenmin in de rede’ zou hebben gelegen.

“De rechtbank acht veel aannemelijker dat sprake was van een vooropgezet plan, waarbij verdachte het slachtoffer na lange tijd opnieuw angst wilde aanjagen en haar financieel schade wilde toebrengen dan dat sprake zou zijn van puur toeval.”

Hoewel deskundigen E. verminderd toerekeningsvatbaar verklaarden vanwege persoonlijkheidsstoornissen, hielden de rechters de dader ‘in belangrijke mate verantwoordelijk voor de keuzes en afwegingen’.

Behalve voor de aanslag werd E. ook schuldig bevonden aan rijden zonder rijbewijs en bezit van een boksbeugel.

De oud-Lekkerlander moet na zijn tijd in de cel verplichte behandeling volgen bij een zorginstelling.