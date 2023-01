Twaalf 12 arrensleden op wielen door Alblasserdam en Kinderdijk

za 28 jan 2023, 15:11

ALBLASSERDAM / KINDERDIJK - De arrensleeclus Glijen en Rijen en De Menners hebben zaterdag een toertocht gehouden door Alblasserdam en Kinderdijk.

Met in het totaal twaalf arrensleden werd aan het einde van de ochtend gestart ter hoogte van de stal van de familie Smit bij de Blokweersche Kade. De stoet trok via de Molenkade richting het Boerenpad.

Via de Parallelweg en de Vondellaan werd koers gezet naar het Kortland, waar men met elkaar at. ‘s Middag kwamen de arrensledes via het bezoekerscentrum bij Kinderdijk weer richting de Blokweersche Kade in Alblasserdam.

Eerste rit

“Glijen en Rijen bestaat dit jaar 60 jaar. De eerste rit over het ijs werd toen verreden vanaf Alblasserdam naar Kinderdijk. We proberen nu een beetje dezelfde route te rijden, maar dan over het asfalt,” vertelt medeorganisator Annelies Smit van Glijen en Rijen.