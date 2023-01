Opa’s en oma’s lezen voor op De Springplank in Meerkerk

MEERKERK • Donderdag 26 januari was er op basisschool De Springplank in Meerkerk in elke groep een opa of oma op bezoek. Dat was niet zomaar, want ze hebben aan de kinderen voorgelezen. Van 25 januari tot 4 februari zijn het namelijk de Nationale Voorleesdagen.

Voorlezen is een goed middel om kinderen met plezier kennis te laten maken met boeken en enthousiast te maken om zelf ook veel leeskilometers te maken.

En wat is er nou leuker dan een opa of oma die in de klas komt om voor te lezen? De kleinkinderen waren in ieder geval erg trots.