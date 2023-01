Wijnkastenshop Koopadvies - Waarom kiezen voor een wijnklimaatkast

do 26 jan 2023

Bij Wijnkastenshop begrijpen we dat je jouw wijncollectie onder optimale omstandigheden wilt bewaren. Ons assortiment van wijnkoelkast inbouw en wijnklimaatkast vrijstaand is speciaal ontwikkeld in een reeks maten die passen bij je ruimte en behoeften, met unieke functies die perfecte bewaarcondities voor je wijn garanderen.

De wijnverkoop neemt in het hele land toe. Meer mensen genieten thuis dan ooit tevoren en we worden avontuurlijker in de keuken met internationale ingrediënten en complexe recepten. De combinatie van deze twee elementen betekent dat we het drinken van wijn serieuzer nemen. In plaats van simpelweg te kiezen voor een fles die in de supermarkt wordt aangeboden, zijn het etiket, de druif en het land van herkomst allemaal belangrijk in het besluitvormingsproces.

Als onze wijn belangrijker wordt, is het misschien tijd om ook de bewaaromgeving in ons huis onder de loep te nemen. Licht, geuren, vochtigheid, trillingen en temperatuur kunnen wijnen heel gemakkelijk bederven, wat zonde is als u geld investeert in wijn of zorgvuldig flessen uitkiest voor bij speciale maaltijden. Een wijnkoeler kan alle variabelen in de opslagomgeving elimineren, zodat je hele collectie constant en betrouwbaar bewaard kan worden.

Vochtigheid speelt een belangrijke factor bij het bewaren van wijn en beschermt de kurken en de levensduur van de wijn. Wijnkastenshop wijnkoelkasten zijn allemaal uitgerust met een ingebouwde bevochtiger om ervoor te zorgen dat het vochtgehalte kan worden gecontroleerd en geregeld met een druk op de knop.

Er zijn verschillende maten beschikbaar, van 7 tot 180 wijnflessen, waarbij de wijn kan worden gerangschikt op elegante houten, uitschuifbare planken, duidelijk verlicht door interne LED-verlichting. Hoewel LED een veilige lichtbron is voor wijnflessen, kan UV-licht de moleculen in de wijn aantasten en afbreken, waardoor de wijn bederft. Wij hebben de serie voorzien van een UV-beschermende, omkeerbare deur van gerookt gehard glas om te voorkomen dat zonlicht uw collectie beschadigt.

De installatie is flexibel door de installatie van compressoren in onze wijnkoelers; je kunt ze zelfs naast een oven installeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de prestaties. Er worden constante, controleerbare omstandigheden gehandhaafd, wat essentieel is voor een optimale opslag en het bereiken van perfecte serveertemperaturen.

Kies uit het assortiment wijnkoelers op volledige hoogte, inbouwmodellen of modellen voor onder de keukenblad en weet gerust: elke wijnkoeler is energiezuinig, fluisterstil en ontworpen om uitstekende prestaties te leveren.