Corrie van Willigen exposeert in Gezondheidscentrum Giessenburg

GIESSENBURG • Corrie van Willigen uit Gorinchem exposeert tot eind mei in het Gezondheidscentrum van Giessenburg.

Hoewel ze altijd al bezig geweest is met mode en kleur, is ze pas in 2002 begonnen met schilderen om, zoals ze zelf zegt, ‘kleur te geven aan haar emoties’.

Corrie gebruikt diverse technieken en materialen in haar werken. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het Gezondheidscentrum.