GGD ZHZ start met HPV-vaccinatie 18- tot en met 26-jarigen

47 minuten geleden

REGIO • Op maandag 30 januari start de GGD ZHZ met vaccineren tegen humaan papillomavirus (HPV) bij mannen en vrouwen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003.

Een HPV-vaccinatie biedt bescherming tegen zes soorten kanker. De HPV-vaccinatie inhaalcampagne is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en in 2023 gratis voor deze doelgroep.

Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. Het HPV-vaccin beschermt tegen baarmoederhalskanker, kanker aan mond- en keelholte, de vagina, schaamlippen, de anus en de penis. Door de vaccinatie beschermen mensen zichzelf én anderen tegen HPV. De vaccinatie biedt geen 100% bescherming, maar de kans op kanker door HPV wordt wel veel kleiner.

Iedereen die is geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003. Het gaat hierbij om mannen die nog niet eerder zijn uitgenodigd en vrouwen die na een vorige uitnodiging niet of deels zijn gevaccineerd.

Voor een goede bescherming zijn twee vaccinaties nodig met een tussenperiode van een half jaar. Het is daarom belangrijk dat de eerste vaccinatie vóór 1 juli 2023 wordt gepland. Dan kan ook de tweede vaccinatie kosteloos worden gehaald. Als de eerste vaccinatie na 1 juli 2023 wordt gehaald, zijn de kosten voor de tweede vaccinatie 150 euro.

Jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en die zich tegen HPV willen beschermen, ontvangen in januari een uitnodigingsbrief. Via de website www.hpvafspraak.nl of telefonisch via 0800-1608 kunnen zij een afspraak plannen. Dit kan op één van drie vaccinatielocaties van de GGD ZHZ in Dordrecht, Gorinchem of Oud-Beijerland.

Als er een voorkeur is om de HPV-vaccinatie te halen op een specifieke locatie, kan men zoeken op verschillende datums of dit telefonisch aangeven. Niet alle vaccinatielocaties zijn elke dag geopend.