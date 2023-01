Waardlanden en kringloopwinkels geven tweede kans-spullen weg

do 26 jan 2023, 09:12

Algemeen 376 keer gelezen

REGIO • Tijdens de Week van de Circulaire Economie van 6 tot en met 11 februari organiseert Waardlanden samen met een aantal kringloopwinkels in de regio actiedagen. Op deze dagen kunnen bezoekers spullen gratis meenemen die anders worden weggegooid.

Hierbij kan gedacht worden aan resten kaars en wol, aangebroken of niet compleet knutselmateriaal, licht beschadigd speelgoed, glaswerk, potten, schoenen en meer. Een milieucoach van Waardlanden is op de actiedagen aanwezig voor tips en vragen over restafval voorkomen en grondstoffen beter scheiden.

“Als we nog iemand blij kunnen maken met deze spullen, kunnen ze nog een ronde mee en komen ze niet bij het restafval. Zo kan er met scherven mozaïek worden gemaakt en van resten kaars zijn nieuwe kaarsen te maken. Mooie voorbeelden van circulaire economie. Iedereen is van harte welkom”, aldus milieucoach Nelleke Gouw.

Op de volgende dagen kunnen bezoekers terecht voor gratis spullen en tips en vragen:

• Maandag 6 februari vanaf 11.00 uur: Het Goed Gorinchem

• Dinsdag 7 februari vanaf 13.00 uur: Kringloop Giessenlanden

• Donderdag 9 februari vanaf 13.00 uur: GAiN Kringloop Nieuw-Lekkerland

• Vrijdag 10 februari vanaf 13.00 uur: Kringloopwarenhuis Opnieuw & Co Leerdam

Waardlanden en de kringloopwinkels organiseren deze actie in de Week van de Circulaire Economie. Deze jaarlijkse campagneweek vindt dit jaar voor de achtste keer plaats, ditmaal van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari. Door het hele land worden in deze week evenementen georganiseerd waar bezoekers kunnen leren wat circulaire economie precies inhoudt. Ook worden concrete tips aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de circulaire economie.