‘Puzzelotheek’ van start in Oud-Alblas

44 minuten geleden

OUD-ALBLAS • In dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas is deze week een ‘puzzelotheek’ van start gegaan.

‘In coronatijd zijn er in samenwerking met de gemeente Molenlanden vijf legpuzzels per kern gemaakt van karakteristieke gebouwen’, lichten de initiatiefnemers toe.’ De puzzels werden in het dorp aan elkaar doorgegeven. ‘Dat bleek een succes. Zo ontstond het idee om een uitleenpunt voor legpuzzels te beginnen. Een echte Puzzelotheek dus.’

Dorpshuis De Beemd heeft een ruimte waar de puzzels kunnen staan. Er zijn puzzels van 500, 1.000 en 1.500 stukjes met verschillende onderwerpen. Vanaf 25 januari zijn puzzelaars elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur welkom in De Beemd om gratis een puzzel te lenen.