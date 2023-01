Molenlanden moet ongeveer 100 zieke bomen kappen

15 minuten geleden

Algemeen 132 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden moet dit jaar ongeveer 100 bomen kappen die ziek zijn of gebreken vertonen.

Door de langdurige droogtes in de afgelopen zomers zijn bomen die al een verminderde weerstand hadden hard achteruit gegaan. Herstel is uitgesloten. Dit verklaart mede het relatief forse aantal te kappen bomen ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde van ongeveer 50 stuks. De bomen staan verspreid over alle kernen en het gaat om verschillende boomsoorten.

Voor de te kappen bomen worden zo mogelijk op dezelfde locatie of anders in de directe omgeving nieuwe bomen teruggeplant. Bij deze herplant wordt nadrukkelijk gekeken naar het toepassen van meer variatie in boomsoorten. Daarbij wordt rekening gehouden met de bodemgesteldheid en de toekomstige boomgrootte op locaties waar potentiële daken voor zonnepanelen aanwezig zijn.

De kap- en herplantwerkzaamheden zullen in februari tot en met half maart 2023 worden uitgevoerd.