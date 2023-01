Raad ‘slikt meloen’ voor school Giessen-Oudekerk

MOLENLANDEN • Het dorp Giessen-Oudekerk krijgt een nieuwe basisschool, inclusief multifunctionele ruimte. Ook komen er elf woningen bij de school. Alle raadsleden stemden dinsdag 24 januari in met het collegevoorstel voor nieuwbouw.

De instemming hield ook in dat de raad akkoord gaat met verhoging van het investeringsbudget van ruim 9 ton tot 3,2 miljoen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Burgemeester Theo Segers concludeerde: “Soms moet een raad een meloen doorslikken, een lastig besluit nemen.”

Excuses

Al tijdens de commissievergadering, twee weken geleden, moest wethouder Bram Visser door het stof, omdat het proces te lang geduurd heeft en de kosten opliepen. Tijdens de raadsvergadering bood de wethouder opnieuw excuses aan. “Er komen terecht kritische vragen uit de fracties. Bij deze opnieuw mijn excuses voor het feit dat we drie jaar na het dorpsinitiatief pas met een voorstel komen, wat drie keer zoveel gaat kosten. Er is veel niet goed gegaan. Bij de calculatie hebben wij ons wellicht in ons enthousiasme te veel laten meeslepen. Daar leer je van dat je scherp moet blijven. Ik heb geen pasklaar antwoord, maar we moeten ons boerenverstand blijven gebruiken, niet te lang dralen ondanks personele wisselingen in projectleiderschap die we hadden. Dat is de belangrijkste reden geweest waarom het drie jaar moest duren. Maar het past niet bij Molenlanden. Dit is wat mij betreft eens maar nooit meer.”

Harde noten

Alle raadsleden waren het erover eens dat Giessen-Oudekerk een nieuwe school moet krijgen, vanwege de leefbaarheid in het dorp. Wel werden er harde noten gekraakt.

Openbaar toilet

Joke van de Graaf (Doe Mee) vroeg de gemeentesecretaris op een rij te zetten waar het fout is gegaan en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. “Dat er fouten zijn gemaakt kunnen we de inwoners en de school niet verwijten. Haal je de school weg, dan wordt het een slaapdorp. De bouw moet doorgang vinden ondanks de extra kosten, dit is de centrale voorziening voor het dorp. En college, grijp de mogelijkheid aan voor het realiseren van een openbaar toilet.”

Duurder

Wout de Jong (CDA) vroeg zich af wat Molenlanden kan leren van de gang van zaken rondom de school. “Het is ooit begonnen met een burgerinitiatief. Het gemeentebestuur heeft dat omarmd, maar later bleek het duurder uit te vallen. Hoe gaat het college om met burgerinitiatieven, in de toekomst? Gaat het zeggen: denk erom, het is altijd veel duurder dan jullie denken?”

‘Gedraald en gefaald’

Leo Timmer (CU) vindt dat het college ‘heeft gedraald en gefaald’, maar aanvaardde de excuses. Er moet desondanks een nieuwe school komen, want: “Kinderen in Giessen-Oudekerk zitten in een in 1970 omgebouwde huishoudschool. Het kan het dorp niet aangerekend worden dat het door fouten van de gemeente veel duurder is geworden.”

Leerlingenaantal

De VVD kon er, bij monde van Bert Snoek, kort over zijn. “Evalueer college, en leer.” Een nieuwe school vindt hij ‘noodzakelijk voor behoud van de leefbaarheid’. Dat vindt ook Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden). “Een vitaal dorp kan niet zonder een basisschool.” Hij is wel bezorgd over de ontwikkeling van het toch al lage leerlingenaantal. “De leerlinggrens, daar lopen we op zeker moment tegenaan. Inwoners moeten ervoor zorgen dat de kinderen naar deze school gaan.” Ook Van der Koelen vroeg om een evaluatie van het proces.

Beheerkosten

Harmen Akkerman (SGP) betreurde het ‘dat de wethouder niet echt kon uitleggen waarom het zo fout ging’. Hij vroeg ook naar de beheerkosten. “Daarover zie ik niks staan, daaruit mogen wij toch concluderen dat dit de gemeente niks gaat kosten?”

‘Gaat kriebelen’

Bram Visser: “We gaan er zeker naar kijken: waar is het fout gegaan? Over de beheerkosten: wat mij betreft zijn die niet te verwachten voor Molenlanden.” Dat laatste schoot Akkerman in het verkeerde keelgat. “Nou gaat het toch echt kriebelen. Beseft u dat als wij vanavond ja zeggen, wij vast zitten aan die mogelijke beheerkosten en dat het eigenlijk ondoenlijk is om een besluit te nemen zonder dat we inzicht hebben in die beheerkosten?”

Huurvergoeding

Visser beloofde: “We zullen afspraken maken over het gebruik van de multifunctionele ruimte door partijen, die wellicht huurvergoeding gaan betalen. Ik kan niet bedenken welke kosten nog voor rekening van de gemeente gaan komen, die komen ten laste van de gebruiker.”

Onbestaanbaar

Akkerman is allerminst gerust gesteld. “Ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat niks is geregeld met betrekking tot de beheerkosten. Maar je mag het Giessen-Oudekerk niet aandoen dit nog tegen te houden. Op deze manier mag u ons geen raadsvoorstel voorleggen.”

Stemverklaring

Het zojuist beëdigde Doe-Mee-raadslid Bob Brokking (opvolger Berend Buddingh) legde bij de stemming een verklaring af. “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet zou moeten, er is nog veel onduidelijk en ik heb geen concrete acties gehoord om inkomsten te verhogen of kosten te drukken. Het ontbreekt nog aan maatregelen om herhaling te voorkomen. Maar we stemmen in omdat het dorp optimaal moet worden gesteund als op initiatief van inwoners wordt gewerkt aan de leefbaarheid.”

Start bouw

Uiteindelijk stemden alle raadsleden in met de nieuwbouw en het daarvoor gevraagde budget. In reactie op een vraag van de CU kon Visser over de start van de werkzaamheden zeggen: “In het meest gunstige scenario begint het bouwrijp maken in het derde kwartaal. Dan kan in het vierde kwartaal de eerste paal de grond in.”