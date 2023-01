Grote boekenmarkt in bibliotheek Groot-Ammers

di 24 jan 2023, 12:58

GROOT-AMMERS • Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari organiseert de Bibliotheek AanZet een grote boekenmarkt in de vestiging in Groot-Ammers. Er worden boeken verkocht voor jong en oud! Daarnaast zijn gezellige activiteiten, een hapje en een drankje. Speciaal voor de boekenmarkt is de bibliotheek aan de Margrietstraat 12 in Groot-Ammers extra lang geopend. Op vrijdag 27 januari van 10:00 tot 22:00 uur en op zaterdag 28 januari van 10:00 tot 14:00 uur.

Speciaal voor de kinderen zijn er leuke activiteiten tijdens de boekenmarkt. Zo is er zaterdagochtend om 10:30 uur een kinderbingo met leuke prijzen. Op vrijdag van 16:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 13:00 tot 14:00 uur gaan vrijwilligers voorlezen aan kinderen van 2 tot 6 jaar in de nieuwe kinderhoek. Er is ook een grabbelton en op vrijdag serveert de bibliotheek een grote pan erwtensoep.