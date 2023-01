Windmolendossier Vijfheerenlanden blijft zorgen voor hoofdbrekens; opnieuw fouten in onderzoeksrapport

VIJFHEERENLANDEN • Het dossier windmolens blijft de gemeenteraad hoofdbrekens bezorgen. Nadat het eerste rapport, waarin een eerste onderzoek is gedaan naar de geschiktheid van 14 mogelijke locaties binnen Vijfheerenlanden, fouten bleek te bevatten, werd vorige week donderdag duidelijk dat er ook in het hernieuwde rapport fouten zitten. Invloed op de eindranking, waarin locatie Zijderveld als meest geschikt naar voren kwam, hebben de fouten volgens onderzoeksbureau Antea Group niet, maar men erkent wel dat het voor de beeldvorming ongelukkig is.

Maandagavond gaf onderzoeksbureau Antea een presentatie waarin men uitlegde hoe men te werk is gegaan bij de totstandkoming van het rapport, hoe het kon dat er fouten gemaakt zijn én gaf men uitleg op technische vragen van de fracties binnen de gemeenteraad.

VHL Plein

De sessie volgde op het VHL Plein van vorige week, waarin actiegroep Tegenwind Zijderveld en Buurtschap Tienhoven opnieuw meenden fouten te hebben ontdekt in de herziende versie van het onderzoeksrapport. Wethouder Joop van Montfoort liet voorafgaand aan dat VHL Plein al weten dat Antea inderdaad opnieuw fouten had ontdekt, maar dat dit geen invloed had op de uiteindelijke eindrangschikking van de locaties. Tegenwind Zijderveld en Buurtschap Tienhoven gaven een presentatie waarin men sprak van ‘tientallen fouten’.

Beleidskaders niet meegenomen

De fracties binnen de gemeenteraad namen deze beweringen mee en hoopten maandagavond meer duidelijkheid te krijgen. Dat lukte slechts deels. Antea begon de avond met de verontschuldigingen voor de gemaakte fouten, waarna men tekst en uitleg gaf. Het onderzoeksbureau is ervan overtuigd dat er nu een document ligt wat de raad kan helpen om een locatie aan te wijzen die verder onderzocht gaat worden.

Wat de zaak complex maakt is dat het onderzoek al gestart is in september 2021, terwijl de gemeenteraad pas in december 2022 de beleidskaders vaststelde, waaraan locaties voor windmolens moeten voldoen. Deze beleidskaders, waarin bijvoorbeeld is gesteld dat woonkernen op 1.200 meter van woonkernen moet liggen, zijn niet of slechts ten dele meegenomen in het onderzoeksrapport.

Bruikbaarheid rapport

De vraag blijft dan ook vooral hoe bruikbaar het rapport is voor de gemeenteraad bij het aanwijzen van een locatie. Antea bevestigde gisteren wat wethouder Van Montfoort vorige week ook al stelde: het rapport is een tool en in combinatie met de door de raad vastgestelde kaders moet men tot een besluit komen.

Van Montfoort: “Bovendien wil ik benadrukken dat het aanwijzen van een locatie niet betekent dat er ook daadwerkelijk windmolens gaan komen. Uitgangspunt is nog steeds om onze doelen te behalen door in te zetten op ‘zon op dak’ en daarnaast te kijken naar de mogelijkheid om windpark Autena bij Vianen (waar nu al drie windmolens staan) uit te breiden. Pas als dat niet voldoende blijkt, kijken we verder naar de aangewezen locatie, die dan al wel verder moet zijn onderzocht. De locatie die de raad nu aanwijst wordt dus ook eerst nog verder onderzocht om te kijken of deze inderdaad geschikt is.”

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid bespreken de fracties de kwestie dinsdag 24 januari inhoudelijk verder.