Knotgroep krijgt helpende handen bij knotten 170 wilgen in Hoogblokland

di 24 jan 2023, 08:30

PAPENDRECHT/HOOGBLOKLAND • Knotgroep De Alblas uit Papendrecht heeft op zaterdag 21 januari 170 wilgen geknot langs Beemdweg bij Hoogblokland.

De dames van de Ladies Circle 35 Alblasserwaard en de heren van de Tafelronde 140 hebben hierbij enthousiast geholpen. Als dank voor deze bijstand hebben de dames een sponsorcheque van 500 euro van de Knotgroep gekregen. De heren van de Tafelronde hebben dit bedrag verdubbeld.

In de Alblasserwaard staan veel knotwilgen. Deze bomen zijn zeer karakteristiek voor de Alblasserwaard. Voor het behoud van de knotwilgen is het nodig dat de bomen om de drie jaar van hun ‘pruik’ worden ontdaan. Het merendeel van de knotwilgen is eigendom van Waterschap Rivierenland.

Elk jaar geeft het waterschap opdracht voor het uitvoeren van de jaarlijkse knotbeurt. Knotgroep De Alblas uit Papendrecht is één van de uitvoerders daarvan.

Alle aanwezigen hebben zich zaterdag op een positieve manier ingezet voor het behoud van het karakter van dit stukje Alblasserwaard. Maar ook wordt met het sponsorbedrag een goed maatschappelijk doel ondersteund.