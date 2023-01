Interactieve lezing over de dag door met dementie

ALBLASSERDAM • Dick Kits verzorgt op dinsdag 21 maart vanaf 19.00 uur een interactieve lezing over het thema van zijn boek ‘De dag door met dementie’.

Mensen met dementie verdienen de beste hulp en zorg. Thuis, op straat, bij sociale contacten, in de winkel en in zorginstellingen. Dit begint met kennis over dementie. Die kennis, die onder meer in het boek ‘De dag door met dementie’ staat, deelt Dick Kits graag tijdens de interactieve lezing voor mantelzorgers, familie, vrienden, zorgverleners en wie ook maar in contact is of komt met iemand met dementie.

In de lezing gaat Dick Kits allereerst in op de oorzaak van het vaak onbegrepen gedrag. Hoe werkt het brein en waarom worden de basis emoties zo belangrijk? Hoe kun je omgaan met onrust, boosheid en agressie? Hoe belangrijk is mijn eigen houding daarin en hoe belangrijk zijn mijn empathische vaardigheden? Deze interactieve lezing informeert, inspireert en geeft vooral en veel praktisch handvatten voor de juiste omgang met mensen met dementie. Alle vragen van de toehoorders komen aan bod.

De lezing vindt plaats in Cultureel Centrum Landvast aan de Haven 4 in Alblasserdam. Inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur, met eventueel een drankje na afloop. Aanmelden kan tot 15 maart via ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl.. Voor meer informatie: Arie Slob, voorzitter regiobestuur Alzheimer Nederland via 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl..