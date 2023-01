ingezonden mededeling

Hoe kies je een nieuwe auto in 2023?

ma 23 jan 2023, 07:35

Het is allereerst lastig te bepalen wat de beste auto is van 2023, iedereen heeft namelijk andere verwachten en wensen. Welke auto je ook koopt het plegen van onderhoud is van groot belang. Bent u in het bezit van een BMW? Ga dan zeker naar een BMW specialist zoals RM Performance Center.

Eerst is het belangrijk om te bepalen waarvoor de auto aangeschaft wordt. Ben je van plan om met de auto op vakantie te gaan of er vaak mee te klussen dan is het verstandig om een auto aan te schaffen met een trekhaak of laat na aanschaf een afneembare trekhaak bevestigen. Ben je van plan er veel spullen of materialen mee te vervoeren? Dan is het verstandig een auto te zoeken met voldoende trekgewicht en eventueel een 4x4 aandrijving.

De meest zuinige auto’s op de markt

Een van de meest zuinige auto’s zijn de Toyota Aygo, Peugeot 107 en de Citroën C1. Gemiddeld genomen verbruiken deze auto’s zo’n 1 liter benzine per 20 gereden kilometers. Dit zijn een van de meest zuinige benzine auto’s op de markt, daarnaast zijn er ook een groot aantal dieselauto’s die niet veel brandstof verbruiken. Het is wel belangrijk om te weten dat je over het algemeen voor diesels meer wegenbelasting betaald. Ook is het belangrijk om het roetfilter te laten reinigen .

Is elektrisch rijden verstandig in 2023?

Vorig jaar was het aanschaffen van elektrische auto’s enorm populair, nu met het prijsplafond is dat wel anders. Ieder huishouden in Nederland heeft nu te maken met een prijsplafond op het gebied van energie. Tot een bepaald aantal kwh en m3 gas bepaal je gereduceerde tarieven, kom je hierboven dan betaal je riant meer. Het is dus momenteel minder aantrekkelijk om in een elektrische auto te rijden, het opladen hiervan kost al snel 20-50 kwh en op die manier zit je snel boven je prijsplafond. Op deze manier wordt het rijden in elektrische auto’s niet alleen duurder, je betaald ook meer voor al het andere verbruik in- en rondom je woning.

Rijden op waterstof

Er zijn in Nederland een stijgend aantal tankstations voor waterstof. Ook zijn er steeds meer auto’s die op waterstof rijden. Een van de meest bekende is de Toyota Mirai. Een auto die rijdt op waterstof biedt het beste van twee werelden. Je hebt namelijk alle comfort van een elektrische auto, je hoeft niet te schakelen en de auto rijdt altijd rustig. Daarnaast ben je niet genoodzaakt om de auto voor langere tijd op te laden. Je kunt net zoals bij een benzine of dieselauto de waterstof tanken zoals je gewend bent. Het is alleen nu nog niet heel aantrekkelijk om in Nederland met een waterstofauto te rijden, je kunt namelijk op drie plekken in Nederland tanken.