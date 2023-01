ingezonden mededeling

De voordelen van een waterontharder

ma 23 jan 2023, 07:31

Het aanschaffen van een waterontharder kent veel voordelen. Het is een duurzaam product dat jouw apparaten een langer leven geeft.

Hoe dat precies zit en welke andere voordelen een waterontharder heeft, dat lees je in dit artikel.

Jouw apparaten gaan langer mee

Met een waterontharder zorg je ervoor dat jouw apparaten en leidingen langer mee gaan. Een waterontharder filtert namelijk al het kalk uit het water, waardoor je zacht water krijgt. Hierdoor komt er minder kalkaanslag in jouw koffiezetapparaat en waterkoker, maar ook jouw leidingen zijn een stuk schoner. Zo blijven douchekoppen langer schoon en komt het water er zonder harde stralen en spetters uit. Dit geldt ook voor al jouw kranen bij de gootsteen in de keuken, de wc en de badkamer. Ook jouw wasmachine, droger en afwasmachine gaan langer mee dankzij een waterontharder. Een waterontharder is een duurzaam product dat zichzelf meer dan terugverdient!

Je hebt minder schoonmaakmiddelen nodig

Omdat een waterontharder ontkalkt, hoef je dit zelf minder vaak te doen. Dit scheelt in de aanschaf en het gebruik van schoonmaakmiddelen. Zo bespaar je niet alleen geld, maar ook een hoop tijd. Daarnaast zijn schoonmaakmiddelen niet goed voor het milieu; een waterontharder is een milieuvriendelijke manier van ontkalken. Ook kunnen schoonmaakproducten bepaalde chemicaliën bevatten die uiteindelijk schadelijk zijn voor je apparaten én je gezondheid.