ingezonden mededeling

Waarom hout repareren beter is dan vervangen

ma 23 jan 2023, 07:24

Algemeen 43 keer gelezen

Heb je te maken met een beschadigd kozijn, of bijvoorbeeld houtrot in het kozijn, dan kun je twee dingen doen; je kunt het hout repareren, of je kunt het vervangen. In heel veel gevallen kies je het beste voor de eerste optie en repareer je het hout. Daar zitten namelijk behoorlijk wat voordelen aan. In dit artikel vertellen we je daar graag wat meer over.

Er kunnen veel redenen zijn waarom je hout misschien moet repareren of vervangen. Een beschadiging of houtrot zijn de meest voorkomende redenen. Soms heb je geen andere keus dan het hout vervangen. Wanneer een groot deel van het hout bijvoorbeeld beschadigd is, of als een grote plek is aangetast door houtrot. In veel gevallen ben je er echter op tijd bij en kun je het hout beter repareren met de Houtrotvuller of Houtplamuur van EAZYFIX® .

Het is goedkoper

Het repareren van hout is een stuk goedkoper dan het vervangen van het hout. Wanneer je hout gaat vervangen in plaats van repareren, heb je immers een veel groter stuk hout nodig. Vaak is het vervangen van hout ook een stuk lastiger, waardoor je misschien liever een expert inschakelt. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat voor een flinke rekening zal zorgen.

De rest van het hout wordt behouden

Gaat het om oude, houten elementen in je woning, dan is het natuurlijk enorm zonde als je die houten elementen moet vervangen omdat een klein deel beschadigd is. Die oude elementen kun je met een goede houtvuller gemakkelijk repareren, zonder dat je afdoet aan de rest van het hout. Zo behoud je de de authentieke elementen van je woning.