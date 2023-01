ingezonden mededeling

Waarom een aanbouw plaatsen?

ma 23 jan 2023, 08:21

Met het plaatsen van een aanbouw, vergroot u de ruimte van uw huis of bedrijf. Zo vergroot u met een serre uw woonkamer of uw keuken. Droomt u van een bad, maar is uw badkamer te klein? Met een aanbouw komt uw droom uit! Een extra speel- of slaapkamer voor uw kind of een werkkamer op maat, met een aanbouw is alles mogelijk.

Niet alleen het oppervlak van het huis wordt vergroot, uw woongenot ook! De Aanbouw Expert is dé specialist die u zoekt om uw aanbouw te plaatsen.

Verschillende vormen aan aanbouw

U bent vast wel eens bij iemand op bezoek gegaan en hebt gedacht: goh, die serre is mooi! De serre of het vergroten van de woonkamer of keuken ziet u veel bij mensen thuis. Echter is er nog veel meer mogelijk. Als het gaat om een aanbouw, kunt u ook denken aan dakkapellen, dakopbouwen, het uitbouwen van uw balkon of kelder. Een dakkapel is ideaal wanneer u op de bovenste etage van uw huis of bedrijf meer ruimte wilt. Een dakkapel zorgt ook voor meer licht in huis en kan gecombineerd worden met een terras of balkon. Net een beetje anders, maar minstens zo handig: een dakopbouw. Een dakkapel wordt altijd op een schuin dak geplaatst. Een dakopbouw past op ieder dak. In sommige gevallen zorgt een dakopbouw voor een extra verdieping. Wist u dat een dakopbouw de waarde van uw huis vergroot? Zeker de moeite waard dus!

Uit- of aanbouw aan huis

Naast aanbouw, is er ook uitbouw mogelijk bij de Aanbouw Expert. Ook met een uitbouw creëert u meer ruimte. Bij een uitbouw wordt er geen compleet nieuwe constructie gemaakt, zoals bij een aanbouw. Een uitbouw betekent simpelweg dat een bestaande ruimte wordt vergroot. Denk hierbij aan uw woonkamer of keuken. Met de Aanbouw Expert schept u gemakkelijk meer ruimte in huis met een prefab (voorgefabriceerde) uitbouw. Een prefab uitbouw is sneller gezet dan een traditionele; in enkele dagen is het gefixt! Dat maakt een prefab uitbouw ook goedkoper. Zo kunt u genieten van een grotere woningen, ook met een kleinere beurs!

De aanbouw expert in heel Nederland

Of u nu extra kamers en ruimte wilt creëren met een aanbouw , dakkapel of uitbouw, bij de Aanbouw Expert zit u altijd goed. Wij zijn in te schakelen in heel Nederland! Dit doen wij met onze succesformule die al 10 jaar haar effectiviteit bewijst. Ons team van toegewijde bouwvakkers leveren topkwaliteit. Uw aanbouw tegen een scherpe prijs, daar gaan wij voor.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en wij adviseren u graag.