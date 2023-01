ingezonden mededeling

Een vakantie in Italië: waar kun je heen?

zo 22 jan 2023, 21:18

Algemeen 37 keer gelezen

Een van de meest geliefde Europese vakantiebestemmingen, is la bella Italia. Niet gek natuurlijk, want je kunt voor veel verschillende soorten vakanties naar Italië. Je kunt hier genieten van zon en strand, cultuur, lekker eten en mooie natuurgebieden. Voor ieder wat wils dus!

Ben je inspiratie aan het opdoen voor een volgende vakantie? Wij geven je een aantal tips voor een vakantie in Italië

Stedentrip langs de mooiste steden

Italië heeft ontzettend veel mooie steden, waar je een dag of meerdere dagen kunt spenderen. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige hoofdstad Rome, waar je erg veel cultuur kunt snuiven: het Colosseum, de Trevifontein, de Spaanse Trappen en het Pantheon zijn een aantal highlights hier. Je kunt een leuke vakantie plannen met een heuse stedentrip, langs steden als Rome, Florence, Milaan, Pompeii en Venetië. Je kunt dit ook combineren met een dagje Vaticaanstad, wat een enclave binnen Italië is.

Kamperen aan het Gardameer

Het Gardameer is een van de meest bekende toeristische gebieden in Italië. In het Italiaans heet het Lago di Garda. Er zijn veel mooie dorpjes en steden in de buurt van het Gardameer, die zeker het bezoeken waard zijn. Je vindt het Gardameer in het Noorden van Italië, omringd door groene bergen en mooie stranden. Het gebied rondom het Gardameer is voornamelijk geliefd door campinggangers, door de vele mooie campings Gardameer . Boek je een vakantie op een van de vele campings, dan zijn er ook genoeg activiteiten om te doen met het gezin. Je kunt bijvoorbeeld een bootje huren of kiezen voor een rondvaart, om meer van Lago di Garda te zien. Of bezoek het grootste pretpark van Italië: Gardaland. Daarnaast zijn er verschillende themaparken en vinden er regelmatig traditionele feesten en festivals plaats.

Vakantie aan zee aan de Amalfikust

Ben je toch meer fan van een ontspannen vakantie aan het strand en de zee? De Amalfikust heeft ontzettend veel mooie plekjes om te bezoeken. De Amalfikust bevindt zich in de regio Campania, aan de zuidkant van Sorrento en in de buurt van Napels. Volgens velen is de Amalfikust de mooiste kustlijn van heel Europa. Je hebt hier steile kliffen, prachtige tuinen en hemelsblauw water. Het lijkt hier alsof de kleurrijke huisjes en dorpjes aan de rotsen vastgeplakt zijn. Ook hier kun je ervoor kiezen om een rondvaart te doen langs de kustlijn. Je kunt ook roadtrippen langs de verschillende schilderachtige dorpjes, waaronder het beroemde Positano.

Genieten van de natuur in de Abruzzen of de Dolomieten

Een echte natuurliefhebber kan zijn of haar ogen uitkijken in Italië. Een van de ideale bestemmingen voor jou, is de Abruzzen. Dit is een regio in midden-Italië, ten oosten van de hoofdstad Rome. Hier vind je wel drie nationale parken en prachtige natuur met groene bossen, een mooie kuststrook en verschillende kleurrijke bloemsoorten. Ook kun je hier verschillende wilde dieren tegenkomen, zoals wolven en bruine beren.

Houd je meer van een vakantie in de bergen? De Dolomieten wordt gekenmerkt door de spectaculaire uitzichten op de uitgestrekte weides en steile rotsformaties. In de Dolomieten vind je ook meerdere wellnesscentra, om helemaal tot rust te komen in de natuur.