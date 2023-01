ingezonden mededeling

Hoe zorg je voor een gezond gewicht?

zo 22 jan 2023

In het nieuwe jaar beginnen we vaak aan de beste voornemens, maar een kwart van de goede voornemens wordt al binnen de eerste twee weken van het nieuwe jaar al opgegeven. Voorbeelden van die voornemens zijn meer sporten of gewicht verliezen.

Wil je ook naar een gezond gewicht gaan door af te vallen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij geven je een aantal tips.

Zet een haalbaar doel voor jezelf

Als je een onhaalbaar doel voor jezelf stelt, dan is het erg moeilijk om jezelf gemotiveerd te houden. Een gezond gewicht is daarnaast voor iedereen anders. Je kunt beginnen met het streven naar een gezond BMI: Body Mass Index. Je BMI is een berekening van hoeveel lichaamsvet je hebt, op basis van je lengte en gewicht. Je BMI berekenen is niet moeilijk, je hebt hier verschillende websites voor. Echter is BMI niet volledig nauwkeurig, omdat er geen nuance is tussen vet en spieren. Het is wel een goed begin.

Houd een eetdagboek bij

Wat je eet en drinkt, is enorm belangrijk. Door een eetdagboek bij te houden, kun je voor jezelf op een rijtje zetten hoeveel je binnenkrijgt. Probeer ook zo accuraat mogelijk op te schrijven hoeveel calorieën je binnenkrijgt, met eten en drinken. Indien mogelijk, kun je ook opschrijven hoeveel eiwitten, koolhydraten en vet je voeding bevat. Aan de hand van dit eetdagboek kun je dan in een volgende stap gaan kijken welke dingen je moet gaan veranderen.

Wat je eet vs. hoeveel je eet

Niet alleen hoeveel je eet is belangrijk, ook wat je eet. De juiste macronutriënten zijn hierbij enorm belangrijk. Macronutriënten (macro’s) is een term die wordt gebruikt om de verhouding tussen eiwitten, koolhydraten en vet te omschrijven. Veel suikers in je voeding zijn natuurlijk niet goed, net als onverzadigde vetten. Junkfood kun je dus beter laten staan, als je graag af wilt vallen. Met je eetdagboek kun je zien of je wel voldoende binnen krijgt van bepaalde macro’s, of juist te veel. Een van de bekendste adviezen qua eten, is om kleinere porties te pakken. Om te voorkomen dat je dan toch honger krijgt, moet je kleine porties van eten dat goed vult hebben. Producten met veel eiwitten geven vaak een langer verzadigd gevoel.

Schakel hulp in als je het niet weet

Zie je zelf niet waar het fout lijkt te gaan en lukt het je niet zelfstandig om af te vallen? Schakel dat de hulp van een professional in, deze kun je vaak in de buurt vinden. Woon je bijvoorbeeld in omgeving Amsterdam? Dan kun je met een handige matchingtool de beste dietist Amsterdam vinden.

Bewegen

Het is altijd goed om genoeg te bewegen wanneer je gewicht wilt verliezen. Een manier van bewegen die voor veel mensen goed werkt, is wandelen. Wandelen is niet heel inspannend, waardoor het makkelijk vol te houden is. Met een flink stuk wandelen kun je daardoor best wat calorieën verbranden. Echter is het wel belangrijk om te weten dat je een slecht dieet er niet uit kunt sporten. Door bij te houden hoeveel calorieën je binnenkrijgt, kun je ook kijken hoeveel je moet verbranden. Over het algemeen geldt de regel dat je afvalt, zodra je meer calorieën verbrandt dan je binnenkrijgt. Dit zorgt namelijk voor een calorie deficit.