ingezonden mededeling

De keukentrends voor 2023

zo 22 jan 2023, 21:09

Algemeen 40 keer gelezen

Ben je van plan om je keuken een make-over te geven in 2023? Dan wil je waarschijnlijk wel dat deze door de laatste trends geïnspireerd is.

Het nieuwe jaar geeft weer veel nieuwe trends op het gebied van keukens, met specifieke kleuren en materialen die je klaar wilt gebruiken. We lichten de belangrijkste trends voor je toe.

Houten accenten en natuurstenen werkbladen

Hout maakt een comeback in 2023, dus houten accenten zul je steeds vaker terug zien komen. Hout kun je op verschillende manieren in de keuken verwerken en zie je in verschillende keukenstijlen terug. Een van de populairste manieren, is het gebruik van geribbelde houten keukenfronten. Donkerbruin is in 2023 de houtkleur waar je voor moet kiezen.

Een ander soort materiaal wat je veel terug gaat zien, is natuursteen. Als je een chique uitstraling in je keuken interieur wilt toepassen, dan is een natuurstenen werkblad een goede keuze. Populaire soorten natuursteen zijn marmer of keramiek.

Beach beige en velvet groen

In de trends voor 2023 zien we twee kleuren terugkomen: beige en velvet groen. Lichte beige tinten, in het bijzonder beach beige, zul je steeds meer zien. Deze zijn voornamelijk te vinden in de Japandi woonstijl, maar ook in moderne, landelijke of design keukens kun je deze tinten toepassen. Hou je juist van een meer opvallende kleur voor je keuken, dan is Velvet Green de kleur die je moet toepassen. Dit is een mooie combinatie van diepblauw, groen en zacht grijs.

Matte afwerking

Hoogglans als afwerking voor keukenfronten zul je in 2023 steeds minder zien. In plaats daarvan zien we een matte afwerking meer en meer. Matte keukenfronten zijn erg onderhoudsvriendelijk, omdat vlekken veel minder snel te zien zijn. Kies je voor een matte afwerking, dan hoef je er niet bang voor te zijn dat dit na verloop van tijd nog modern en mooi is. Een matte keuken is namelijk tijdloos en is een perfecte match voor vrijwel elke interieurstijl. Kun je wel wat advies gebruiken over de afwerking en stijl van je nieuwe keuken? Maar dan een afspraak bij www.superkeukens.nl .

Handige accessoires en apparatuur

Een handige trend voor 2023, is slimme verlichting in de keuken. Verlichting is namelijk enorm belangrijk voor een goede uitstraling van de keuken. Door gebruik te maken van slimme verlichting, kun je een sfeervolle uitstraling creëren en het licht feller en minder fel houden. Zo weet je zeker dat je altijd genoeg licht in je keuken hebt. Je hebt oneindig veel mogelijkheden met slimme verlichting en hoe je dit wilt integreren in de keuken. Hierdoor past dit in vrijwel iedere keuken.

Ook andere handigheden zijn ideaal voor je nieuwe keuken. Wat dacht je van een kokendwaterkraan? Hiermee heb je in een handomdraai kokend water, wat erg handig is voor het koken of om thee klaar te maken.

Goed georganiseerd

Heb je alles het liefste netjes en opgeruimd, dan is deze trend zeker iets waar jij blij van wordt. Een goed georganiseerde keuken is iets wat je terug wilt en kunt zien in 2023. Elke lade wordt perfect ingedeeld, zodat je alles overzichtelijk kunt houden. De droom van elke neat freak!