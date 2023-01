Unieke luchtfoto’s in boek ‘Watersnoodramp en Deltawerken vanuit de wolken’

ma 23 jan 2023, 12:47

GOUDRIAAN • Op 1 februari 2023 verschijnt het nieuwe boek Watersnoodramp en Deltawerken vanuit de wolken’ met unieke luchtfoto’s van Bart Hofmeester/AeroCamera en Roel Dijkstra i.s.m. het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Bart Hofmeester (1921-2001) was een van de pioniers van de commerciële luchtfotografie. Op 1 februari 1953 braken de dijken in het zuidwesten van Nederland door, met 1836 dodelijke slachtoffers als gevolg. De lenzen van Hofmeesters camera’s legden het allemaal vast: de doorgebroken dijken, verwoeste dorpen en kapotgeslagen huizen. In de tientallen jaren die daarop volgden, legde Hofmeester de bouw van Deltawerken vast: Nederlands trotse verdedigingswerk die ervoor moet zorgen dat zo’n ramp nooit meer plaatsvindt. Van de bouwputten van de Oosterscheldekering tot de werkeilanden bij het Haringvliet.

Het luxe boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Watermerk BV, telt 256 pagina’s en heeft 250 foto’s. Het is te koop via de boekhandel of Uitgeverij Watermerk (www.watermerk.eu). ISBN 978-90-78388-326. Formaat 290 x 240 mm. Luxe omslag. Winkelprijs is 39,95 euro. Het boek is gedrukt bij De Groot grootsgedrukt.nl in Goudriaan.