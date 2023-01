Familie plant geboorteboom voor Juliën in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS/STREEFKERK • Op initiatief van oma Wttewaal werd op vrijdag 20 januari een geboorteboom geplant voor Juliën Eden Odink uit Streefkerk. Dit gebeurde in het parkje op het voormalig ‘derde voetbalveld’ in Groot-Ammers.

Dit perceel is recentelijk ingericht waarbij ook nieuwe beplanting is aangebracht. De geboorteboom is geplant in het midden van het perceel, tussen het kunstgrasveld en hondenuitrenveld in.

Bij de plant waren betrokken familieleden aanwezig, zoals overgrootoma Iris Verhagen, de ouders Jasper en Channah Odink en de kleine Juliën. Ook Lorenzo van der Veere (broer van Channah) en de trotse opa en oma Willem en Inge Wttewaall waren erbij.

De gekozen boom, een walnoot (Juglans regia ‘de lange van Lod’), past goed in het door de gemeente Molenlanden reeds aangeplante assortiment. De walnotenboom, die zelfbestuivend is met een goede eetbare xl noot, geeft na ongeveer tien jaar zijn eerste vruchten.

“Wij willen op deze manier de geboorte van onze kleinzoon Juliën gedenken”, vertelt Inge Wttewaall. Hij is geboren op 28 december 2022. “Ik heb gezien dat elders dergelijke initiatieven zijn uitgegroeid tot een geboortebosje, wie weet wat hier gebeurt!”

De plant van de geboorteboom is voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Molenlanden.