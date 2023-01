Lokaal gesteunde AWP levert lijst in voor waterschapsverkiezingen

TIEL • De AWP heeft op maandag 23 januari in Tiel de kandidatenlijst voor de aanstaande waterschapsverkiezingen ingeleverd, met afwisselend mannen en vrouwen tot nummer 19, met daarbij zowel ervaren waterschapsbestuurders als nieuwe, jonge gezichten.

Onderop de lijst staan bekenden van lokale gemeentelijke partijen, met binding van oost tot west in de gemeenten binnen waterschap Rivierenland. De AWP laat daarmee zien in de haarvaten van Rivierenland te zitten.

Trots vertelt lijsttrekker Guido van der Wedden uit Enspijk: “Er is een hoop inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig op onze lijst. We worden als partij daarnaast gesteund door een groot aantal lokale gemeentelijke partijen in ons gebied. Zij weten als geen ander wat er binnen het waterschap speelt. Ze zijn onze oren en ogen van oost tot west. En ook na de verkiezingen kunnen inwoners contact met ze opnemen als er iets speelt in hun gemeente.”

De AWP wordt onder andere gesteund door Onafhankelijk Papendrecht, Dorpsbelangen West Betuwe, VHL Lokaal en Altena Lokaal. De jongste kandidaat op de lijst van de AWP is 22 jaar en de meest ervaren lijstduwer is 78 jaar. De vakkundige achtergrond van de kandidaten is divers. Zo zijn ze bijvoorbeeld werkzaam geweest in de agrarische sector, in het onderwijs, in de aannemerij, bij het waterschap, Rijkswaterstaat en veel ook als ingenieur. Praktische kennis die van pas komt bij het bestuurswerk voor het waterschap.

Van der Wedden: “Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten: Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. De AWP wil voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering. De AWP is deskundig en onafhankelijk van de landelijke politiek. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. Vandaar onze naam op het stembiljet: AWP voor water, klimaat en natuur.”

“Maar wel natuur waar de inwoners van kunnen genieten: de AWP streeft er naar daar waar mogelijk recreatie aan op of in het water toe te staan of te faciliteren. Bijvoorbeeld in de vorm van wandelpaden over schouwpaden en over dijken. Kanopassages. Bereikbare hengelsportplekken. Om wat voorbeelden te noemen.”

De volledige lijst is te vinden op de website: https://awp.nu/waterschappen/rivierenland.