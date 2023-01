Training voor familie van mensen met NAH

MOLENLANDEN • Vanaf 6 februari organiseert Steunpunt Mantelzorg Molenlanden een nieuwe training voor familieleden van mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Deelname is gratis.

De onderwerpen die worden besproken, gaan vooral over de cursisten zelf. Hoe blijf je op de been en hoe zorg je voor een nieuwe balans in de relatie als taken misschien veranderen? Op welk moment doe je zelf wat extra en op welk moment geef je de ander juist wat meer ruimte en verantwoordelijkheid?

Bijeenkomsten zijn maandag 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2023 en vinden online plaats via Teams. Vanaf 19.15 uur is het mogelijk om in te loggen. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan per email: info@welzijnmolenlanden.nl of telefonisch via 085-0066089.